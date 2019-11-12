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Мы выискиваем образцы: благовещенцы о восстановлении военной техники (видео)

Мы выискиваем образцы: благовещенцы о восстановлении военной техники (видео)

Амурский патриотический мотоклуб «МотоПатриот» пять лет занимается восстановлением автомобилей и мотоциклов времен Великой Отечественной войны. За это время вторую жизнь обрели советский «джип» «ГАЗ-67Б», мотоциклы – «Урал М-72», Harley-Davidson и несколько других более поздних моделей.

Сохранить военную технику мотоклубу помогает областная федерация самбо. Сейчас благовещенские общественники трудятся над реконструкцией автомобиля «ГАЗ-67» и советского грузовика «ЗИС-5В».

«ГАЗ-67» 1955 года выпуска амурчане нашли во Владивостоке. Раритетное авто или, вернее, то, что от него осталось, было в металлоприемнике и готовилось пойти в утиль. Производство «ГАЗ-67» в Советском Союзе наладили с 1943 года для фронтовых нужд и продолжали выпускать потом. Нереконструированные модели продают за 100-300 тысяч рублей. Мотоклуб выкупил образец для восстановления.

Реконструкция одного раритетного автомобиля занимает до двух с половиной лет, но команда из шести человек работает без выходных и надеется, что поставит ГАЗ на колеса уже к 9 мая. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #история #транспорт

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