Путин согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых

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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на совещании главы государства с членами правительства высказал идею «со следующего года поэтапно дать право распространения этого режима [специальный налоговый режим для самозанятых] всем субъектам Российской Федерации». Он предложил «начиная со второго полугодия дать право субъектам распространять этот налог по решению регионов».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уточнил, что данный вопрос обсуждался с представителями бизнеса. «Они тоже считают, что итоги [эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых] очень неплохие и предлагают в таком порядке, как доложил первый заместитель председателя правительства, этот эксперимент превратить в общее правило».

«Договорились», – согласился Владимир Путин.