Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:41 0

Путин согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых

Путин согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение по распространению специального налогового режима для самозанятых. Об этом сообщает ТАСС.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на совещании главы государства с членами правительства высказал идею «со следующего года поэтапно дать право распространения этого режима [специальный налоговый режим для самозанятых] всем субъектам Российской Федерации». Он предложил «начиная со второго полугодия дать право субъектам распространять этот налог по решению регионов».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уточнил, что данный вопрос обсуждался с представителями бизнеса. «Они тоже считают, что итоги [эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых] очень неплохие и предлагают в таком порядке, как доложил первый заместитель председателя правительства, этот эксперимент превратить в общее правило».

«Договорились», – согласился Владимир Путин.

Просмотров всего: 264

#российская власть

распечатать


Общество

Муниципалитетам Приамурья отказали в выдаче паспортов готовности к зиме
Общество

Рогозин ужесточил контроль за расходом денег на строительстве Восточного
Власть 8

Жителям ДФО просят вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Происшествия 10

Песков заявил, что при строительстве Восточного похитили 11 миллиардов рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь