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12ноября
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сегодня, 14:35 0

Рогозин ужесточил контроль за расходом денег на строительстве Восточного

Рогозин ужесточил контроль за расходом денег на строительстве Восточного
Фото: sledcom.ru

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств. Так он надеется избежать новых хищений, сообщил высокопоставленный источник в госкорпорации.

Выявленные на первом этапе стройки «безобразия» во многом и привели к расформированию «Спецстроя России» и аресту большинства его руководителей, а также к назначению в «Роскосмос» Рогозина, «который в качестве вице-премьера был основным инструментом президента по борьбе с коррупцией при строительстве космодрома», рассказал источник РИА Новости.

Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По словам президента, на космодроме воруют «сотни миллионов».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

С июня 2019 года на Восточном ведется строительство второй очереди — под ракету «Ангара».

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#космодром #российская власть #финансы

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