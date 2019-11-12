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12ноября
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сегодня, 14:24 4

Антимонопольная служба не видит причин для роста цен на сотовую связь

Антимонопольная служба не видит причин для роста цен на сотовую связь
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для повышения цен на услуги сотовой связи. Об этом «Российской газете» сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

С тех пор как в России отменили роуминг, прошло больше года. За это время ФАС не зафиксировала роста цен. «Единоразовое повышение произошло в начале 2019 года на 1,6-2 процента из-за изменения ставки НДС. Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга», – сказал Анатолий Голомолзин.

В случае если операторы поднимут цены на услуги сотовой связи, ФАС проведет расследование, добавил замруководителя антимонопольной службы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование Telecom Daily сообщала, что россияне уже заметили рост расходов на мобильную связь. Опрошенные изданием аналитики высказали мнение, что в 2020 году она подорожает еще на 10-25 процентов.

Сотовые операторы, опрошенные «РГ», однако заявили, что пока не собираются повышать тарифы. «МТС намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», – сказал представитель сотового оператора.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») также сообщили об отсутствии планов повысить тарифы, при этом отметили, что будут следить за изменением рыночной ситуации.

«Tele2 пока не планирует повышение. Рост среднего чека обусловлен тем, что абоненты все охотнее пользуются услугами передачи данных и поэтому выбирают более "тяжелые" пакетные тарифы», – сообщил представитель компании.

В «Мегафоне» сообщили, что воздержатся от комментариев.

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#связь #цены

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Комментарии
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  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    1 час назад

    ...в связи с чем взлетят цены на сотовую связь.

  • retrogr

    retrogr
    51 минута назад

    ртк на основании повышения ндс на 2% - повысил тарифы на 15% - Фас это неинтересно?

  • мыжго

    мыжго
    37 минут назад

    Т.е. закон Яровой какбэ не был принят, да? Т.е. сотовым операторам не понадобится дозакупать оборудование для длительного хранения переписки граждан (хотя я до сих пор так и не могу понять, как это поможет УЖЕ после теракта)? Т.е. Минсвязи не повышает налог "на воздух" (выплаты за пользование радиочастотного ресурса), да?

    Впрочем единственное что они там видят - так это основание повышать налоги и стоимость бензина, тут оснований огого.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    8 минут назад

    не видит оснований. но цены все равно будут подняты. тогда зачем антимонополька?

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