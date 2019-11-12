На Амурском экономическом форуме ждут участников из Китая, Кореи, Индии и Японии

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На мероприятие приглашены участники из Китая, Индии, Кореи и Японии. Россию представят Амурская область, Хабаровский край, Чувашия, Чукотка, Якутия и Республика Коми.

По словам Максима Ноженкина, Китай будет представлен на форуме как никогда широко. Ожидаются представители из провинции Гуандун, также ждут бизнесменов из Хэйхэ, Харбина, Даляня и Шеньяна. Будут организованы B2B-встречи с российскими предпринимателями. «Мы ждем активного участия малого и среднего предпринимательства, мы организовываем B2B-встречи», – отметил Максим Ноженкин.

Как сообщало Амур.инфо, Амурский экономический форум пройдет на площадке Общественно-культурного центра. Главная его тема – формирование уникальной трансграничной агломерации Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай). Запланирована дискуссия на тему «Благовещенск – Хэйхэ-2050».

«Мы упаковали перспективы двух наших территорий в такой проект, после которого инвесторам захотелось сюда прийти. Потому что действительно территория очень перспективная. У нас мост, у нас канатная дорога, у нас новый аэропорт. Мы узнаем о том, что китайцы у себя собираются строить скоростную железную дорогу "Хэйхэ – Харбин", и все это делается в рамках агломерации», – рассказал заместитель мэра.

В Амурском экономическом форуме будут участвовать спикеры из научного, политического, и бизнес-сообществ. В частности, с докладом «SMM и таргетированная реклама: как увеличить продажи в соцсетях» выступит Екатерина Ларионова, коммерческий директор NERPA agency (Москва), эксперт по таргетированной рекламе и аналитике, официальный партнер по обучению myTarget.

О цифровой трансформации бизнеса, автоматизации продаж и Битрикс24 CRM, специальной системе для учета заявок отдела продаж, ведения сделок, работы с телефонией расскажет спикер из Благовещенска Евгений Иванов, директор компании «ИнфоКом».

Евгений Иванов является сертифицированным экспертом демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, консультантом, организатором и спикером семинаров и конференций по автоматизации, цифровой трансформации компаний, продажам, интернет-маркетингу, CRM.

Прием заявок для участия в форуме продолжается. Зарегистрироваться и ознакомиться с более подробной информацией можно по ссылке: https://www.mpmcms.ru/aef