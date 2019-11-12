В Приамурье по инициативе Центробанка началась процедура банкротства КПК «СССР»

Арбитражный суд Амурской области рассмотрел заявление от Центрального банка РФ в лице регионального отделения Дальневосточного главного управления ЦБ РФ, который просил признать финансовую организацию КПК «Советский Сберегательный Союз Регионов» несостоятельным (банкротом). Заявление признано обоснованным.

Основной вид деятельности кредитного потребительского кооператива «СССР» – предоставление займов и прочих видов кредита.

Арбитражный суд оценил представленные в материалы дела доказательства и пришел к выводу, что кооператив действительно имеет признаки банкротства. Есть исполнительные документы судебных органов, по которым задолженность КПК превышает 8 миллионов рублей. Было возбуждено 13 исполнительных производств, но долги не были погашены в течение 14 дней с даты вступления в законную силу решений суда.

Поэтому Арбитражный суд Амурской области определил признать заявление Центрального банка РФ обоснованным и ввести в отношении кредитного потребительского кооператива «Советский Сберегательный Союз Регионов» процедуру банкротства – наблюдения, до 17 февраля 2020 года.

Это было сделано для того, чтобы сохранить имущество должника, провести анализ его финансового состояния, составить реестр требований кредиторов и провести первое собрание кредиторов. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда Амурской области.