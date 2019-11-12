Свободный назвали в числе городов с худшими условиями для семей с детьми

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Специалисты опросили жителей крупных российских городов. Они выясняли, в каких населенных пунктах созданы лучшие условия для семей с детьми. Были определены города, являющиеся лидерами по этому показателю, и аутсайдеры. В число оцениваемых населенных пунктов вошел и Свободный Амурской области.

Опрос затронул 90 тысяч россиян, проживающих в 200 крупнейших городах РФ. Респондентов просили оценить, насколько утверждение «в моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и так далее» справедливо для их места проживания. Выставлялись оценки по шкале от единицы («полностью не согласен») до десятки («полностью согласен»), в соответствии с ними для каждого города был определен средний балл, пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы аналитиков Domofond.

Максимальное значение показателя – 8 баллов – было зафиксировано в Москве. Второе и третье места заняли, соответственно, Тюмень (7,9) и подмосковные города Мытищи и Реутов (оба – 7,8 балла).

Наихудшие условия, как показал опрос, зафиксированы в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области: местные жители оценили условия для семейной жизни в городе на 4,3 балла. Второе место антирейтинга разделили сосед Каменска-Шахтинска по Ростовской области – город Шахты и город Свободный Амурской области (4,5 балла). Третье место с результатом в 4,9 балла заняла столица Дагестана Махачкала.