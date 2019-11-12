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До минус 24 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 13 ноября

До минус 24 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 13 ноября
Фото: pixabay.com

13 ноября ночью по северу Амурской области ожидается переменная облачность, по югу облачно с прояснениями, местами слабый снег. Ветер западный, северо-западный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура по северу – 19...24 градуса мороза, местами – 25...30, по югу –13...18.

Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура по северу – 15...20, местами – 20...25, по югу – 10...15 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, днем переменно облачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне 13...15, днем – 10...12 градусов ниже нуля.

Местами на дорогах области и города сохраняются снежный накат и гололедица.

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#погода

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