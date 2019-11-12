Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:44 0

В Приамурье двое мужчин избили третьего и оставили умирать в помещении для скота

В Приамурье двое мужчин избили третьего и оставили умирать в помещении для скота
Фото: www.enisey.tv/

В Амурской области вынесли приговор двум мужчинам, временно проживающим на территории Архаринского района. Их осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в начале января 2019 года в селе Новоспасск осужденные, которые временно подрабатывали подсобными рабочими у одного из местных фермеров, после рабочего дня употребляли в бане спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения они вернулись в сторожку на территорию фермы, где находился их знакомый, который также был нетрезв.

Между мужчинами возник конфликт из-за того, что последний выстудил сторожку, имел неопрятный внешний вид и нецензурно выражался. Разозлившись, осужденные избили знакомого, затем вынесли его из сторожки в помещение для содержания скота, где утром мертвого мужчину обнаружил работник фермы.

В судебном заседании вина злоумышленников была доказана совокупностью собранных и исследованных доказательств. Суд учел обстоятельства уголовного дела и приговорил одного из соучастников преступления к 6 годам, второго – к 7 годам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.

Просмотров всего: 126

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске покупатели сбежали из магазина с неоплаченным товаром (видео)
Происшествия

На турбазе под Благовещенском женщина с ножом напала на супруга

Происшествия 9

Песков заявил, что при строительстве Восточного похитили 11 миллиардов рублей
Происшествия

В жестком ДТП с такси в Приамурье травмированы два человека (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь