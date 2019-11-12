В Приамурье двое мужчин избили третьего и оставили умирать в помещении для скота

В Амурской области вынесли приговор двум мужчинам, временно проживающим на территории Архаринского района. Их осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в начале января 2019 года в селе Новоспасск осужденные, которые временно подрабатывали подсобными рабочими у одного из местных фермеров, после рабочего дня употребляли в бане спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения они вернулись в сторожку на территорию фермы, где находился их знакомый, который также был нетрезв.

Между мужчинами возник конфликт из-за того, что последний выстудил сторожку, имел неопрятный внешний вид и нецензурно выражался. Разозлившись, осужденные избили знакомого, затем вынесли его из сторожки в помещение для содержания скота, где утром мертвого мужчину обнаружил работник фермы.

В судебном заседании вина злоумышленников была доказана совокупностью собранных и исследованных доказательств. Суд учел обстоятельства уголовного дела и приговорил одного из соучастников преступления к 6 годам, второго – к 7 годам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.