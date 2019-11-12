Ушел из жизни директор Белогорского психоневрологического интерната Григорий Добряк

Фото: министерство социальной защиты населения Амурской области

12 ноября умер директор Белогорского психоневрологического интерната Григорий Добряк. Ему было 63 года. Большую часть своей жизни Григорий Иванович посвятил помощи людям со сложной судьбой. Последние 13 лет он возглавлял социальное учреждение.

Григорий Добряк скончался после тяжелой болезни.

«Ушел из жизни прекрасный руководитель, замечательный человек, опытный наставник. Коллективы министерства социальной защиты населения Амурской области и учреждений, находящихся в ведении министерства, искренне скорбят и выражают соболезнования родным и близким Григория Ивановича», – говорится в сообщении министерства социальной защиты населения Амурской области.

О времени прощания будет сообщено позже.