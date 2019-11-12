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12ноября
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сегодня, 12:40 0

Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Амурской области

Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Амурской области
Фото: pixabay.com

В Амурской области в середине ноября ожидается похолодание. Об этом предупредили амурские синоптики.

Специалисты отмечают, что с начала ноября в Приамурье преобладал повышенный температурный режим: было теплее обычного на 1-5 градусов. Однако погода переменится в середине недели.

«Под влиянием поля высокого давления и вторжения холодного воздуха из районов Якутии ожидается погода с умеренным до сильного (порывы до 12-15 метров в секунду) северным, северо-западным ветром, произойдет существенное понижение температуры: 14-15 ноября ночью в северных районах ожидается усиление морозов до минус 30 – минус 35 градусов, в центральных – до минус 23 – минус 28 градусов, в южных – до минус 20 – минус 25 градусов. Днем в северных районах ожидается минус 17 – минус 22 градуса, в центральных – минус 13 – минус 18 градусов, в южных – минус 10 – минус 15 градусов, что на 4-7 градусов ниже климатической нормы», – говорится в сообщении Инстаграма Амурского гидрометцентра.

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