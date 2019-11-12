Жителям ДФО просят вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Он уже направил свое предложение в адрес правительства и даже подготовил законопроект (есть в распоряжении издания), который сейчас находится на стадии обсуждения.

Николай Харитонов считает, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий. «ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — заметил Харитонов. Он добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

Предложение Харитонова поддерживают и депутаты «Единой России», ведущие собственный мониторинг в этих субъектах. В кабмине к инициативе отнеслись скептически, поскольку парламентарии не указали источники финансирования своего предложения, на реализацию которого требуется 16,2 миллиарда рублей.

Кроме того, эксперты считают, что инициатива не будет поддержана и по той причине, что преференций могут потребовать и другие регионы с тяжелыми климатическими условиями. «Если будет принято решение по Дальнему Востоку, обидятся люди, проживающие в Сибири или, например, в Мурманской области и в Норильске», — поясняют они.

При этом эксперт согласен с тем, что помимо программы «Дальневосточный гектар» нужны новые стимулы, которые привлекали бы население на эти территории.