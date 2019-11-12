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12ноября
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сегодня, 11:53 3

Жителям ДФО просят вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Жителям ДФО просят вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Фото: twitter.com

Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме. Об этом «Известиям» рассказал глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Он уже направил свое предложение в адрес правительства и даже подготовил законопроект (есть в распоряжении издания), который сейчас находится на стадии обсуждения.

Николай Харитонов считает, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий. «ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — заметил Харитонов. Он добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

Предложение Харитонова поддерживают и депутаты «Единой России», ведущие собственный мониторинг в этих субъектах. В кабмине к инициативе отнеслись скептически, поскольку парламентарии не указали источники финансирования своего предложения, на реализацию которого требуется 16,2 миллиарда рублей.

Кроме того, эксперты считают, что инициатива не будет поддержана и по той причине, что преференций могут потребовать и другие регионы с тяжелыми климатическими условиями. «Если будет принято решение по Дальнему Востоку, обидятся люди, проживающие в Сибири или, например, в Мурманской области и в Норильске», — поясняют они.

При этом эксперт согласен с тем, что помимо программы «Дальневосточный гектар» нужны новые стимулы, которые привлекали бы население на эти территории.

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#пенсии #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Флорентина

    хорошая инициатива-только ЕР не примет



    Ну, просто глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов напомнил о своем существовании. Только и всего.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Нужно не просить, а требовать. Суровые условия Севера и Дальнего Востока говорят сами за себя. Вот чиновникам можно и повысить. В пенсионных фондах, соцзащитах и т. д. сидят одни пенсионеры, и будут сидеть там до смерти - работа-то не пыльная, да и пенсии они себе назначают не 12.000руб.

  • Прупертина

    Прупертина
    32 минуты назад

    коммунистам надо было не сплавлять по тихой пенсионный референдум

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