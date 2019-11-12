В Благовещенске покупатели сбежали из магазина с неоплаченным товаром (видео)

Фото: кадр видео

В соцсетях появилось видео с места происшествия в Благовещенске. В одном из магазинов города случилась кража.

«Вот такие покупатели зашли в магазин на Институтской, 3/5, схватили покупки и, не рассчитавшись, сбежали. Вначале один, потом второй», – говорится в сообщении инстаграм-паблика kriminal.blg.

В магазине по указанному адресу ИА «Амур.инфо» подтвердили эту информацию. Случай произошел в воскресенье, 10 ноября. Какой убыток понесла торговая точка, собеседница озвучить затруднилась.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству прокомментировали, что сообщений по данному факту в полицию не поступало. Однако информация о краже была выявлена стражами порядка в ходе мониторинга соцсетей. Проводится проверка.

Видео: instagram.com/kriminal.blg