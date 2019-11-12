Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках

Майли Сайрус снова оказалась в больнице: на этот раз она перенесла хирургическое вмешательство. Певицу уже отпустили домой, за ней присматривает ее молодой человек.

После скандального развода с Лиамом Хемсвортом у артистки начались проблемы со здоровьем. Обычный тонзиллит обернулся госпитализацией и последствиями, из-за которых звезда лишилась голоса. Несколько дней назад Майли сделали операцию в одном из медицинских центров США.

В ближайшие несколько недель Сайрус не сможет выходить на сцену: ей необходимо полностью восстановить голос, и лишь после этого можно будет вернуться к репетициям. Рядом с артисткой сейчас находится ее новый парень – Коди Симпсон. Он поддерживает Майли в сложный период, играет ей на гитаре и не позволяет скучать. «Операция прошла хорошо, и теперь Майли отдыхает дома. Она уже давно знала, что ей нужна эта операция. Коди на ее стороне, у них все отлично. Майли кажется очень счастливой», – цитирует источник, приближенный к паре, StarHit.

Поклонники ждут возвращения Майли Сайруз на сцену. Тем более звезда постоянно обещает выпустить новый альбом, но его нет уже два года. Ее предыдущая пластинка Yonger Now была популярна. Общаясь с журналом People, инсайдер подтвердил, что уже в январе 2020-го Сайрус планирует взяться за создание очередной пластинки.