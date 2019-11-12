У детей была рвота: в группе благовещенского детсада объявили карантин

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Она сообщила, что у нескольких детей одной из групп детского сада № 3 в период с 8 по 9 ноября была рвота. Объявлен карантин.

«У нас в детском саду с пятницы на субботу в группе написали родители, что у пятерых детей была рвота ночью. Двое уже лежат в инфекционке. У них в анализах – ацетон. Кто ужинал, у тех рвота, те заболели, кто не ужинал в детском саду, те нормально себя чувствуют. Утром позвонила медсестра, якобы группу закрыли на карантин», – сообщила амурчанка.

В пресс-службе администрации Благовещенска пояснили, по данным на 11 ноября из 15 контактных детей – 10 ребят в группе. Двое – в больнице, двое не пришли по желанию родителей, один ребенок заболел ОРВИ. Кишечная инфекция у заболевших ребят не подтвердилась. Группа не закрыта, но находится на профилактическом карантине до 15 ноября. Выполняются санитарные мероприятия.

Не все родители решили водить детей в садик в период карантина. При этом они попросили разъяснить, почему им начисляют плату за непосещение детского сада по неуважительной причине, проще говоря, за пропуски.

«Самое обидное, у нас был карантин по пневмонии, его только сняли. Мы две недели отходили, сейчас опять карантин. Я, например, не рискую водить в садик в период карантина. А 80 рублей в день за прогулы мы обязаны оплачивать. Карантин же не по моей вине, почему теперь я еще и за прогулы должна платить», – поделилась одна из мам.

По информации администрации Благовещенска, в период профилактического карантина группу посещать можно. «На основании постановления № 875 плата не взимается за период закрытия ДОУ по причине карантина. ДОУ не закрывали. Родители самостоятельно принимают решение не водить ребенка в этот период», – пояснили в администрации.

В случае если на карантин группа закрывается, то неконтактным детям могут предложить временно посещать другую группу детского сада.