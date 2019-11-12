85 % проголосовавших на Амур.инфо разрешили учителю фотографироваться на пилоне

«Да, но фото в Сеть лучше не выкладывать», – ответили 499 человек (35,8 % от всех опрошенных). «Да, как в пилоне, так и в купальнике нет ничего предосудительного», – считают 322 респондента (23,1 %). «Да, за пределами школы педагог может делать все, что угодно», – уверены 370 участников опроса (26,6 %).

157 проголосовавших отказали учителю в праве фотографироваться в купальнике и танцевать на пилоне. «От этого страдает его моральный облик как педагога», – высказались 109 человек (7,8 %). «Детям подается дурной пример», – переживают 43 респондента (3,1 %). Тех, кто ответил «Это порочит честь всей школы», нашлось всего 5 (0,4 %).

Поставленный на голосование вопрос оставил безразличными 35 человек (2,5 %). Строку «Другой вариант» отметили 10 опрошенных (0,7 %). Несколько ответов не имели отношения ни к учителям, ни к пилонам. Оставшиеся приводит Амур.инфо.

«Учителям очень трудно по жизни, школы – это женские коллективы, учителя – это образованные женщины с дипломами вузов, им очень трудно бывает найти себе достойную пару, выйти замуж. Вот они иногда и срываются в самопоказ. Мне очень жалко бывает учителей – среди них столько незамужних, одиноких женщин», – предложил нестандартный анализ ситуации анонимный участник голосования.

«Во-первых, купальник купальнику рознь. Есть спортивная одежда, а есть бикини и подобное, к спорту не относящееся. Как и нижнее белье. Во-вторых, с какой целью человек выставляет напоказ свои фоточки. Спортивные свершения и позирования, выпячивая голый зад и груди, это разные вещи. Как и танцы: есть танцы спортивные, бальные и так далее, а можно крутиться на шесте, растопыривая ноги в разные стороны. В обоих случаях целью является желание вызвать эрекцию у противоположного пола. В-третьих, учитель обязан задумываться о том, кто посмотрит на фото/видео и осознавать то, какие мысли придут в голову смотрящему. А отговоркой – "это моя жизнь, и вы не вправе мне что-либо запрещать" – всякого рода социально безответственные мадам оправдывают свою распутную сущность», – развил тему респондент, пожелавший подписаться как «Муж учительницы иностранных языков».

«Как еще не надоели соцсети? Дурь какая-то: делать фото для общего обозрения. Лет 15 назад признали бы заболеванием», – высказался аноним.

«Я бы не объединяла эти два понятия. Одно дело – сфотаться в купальнике на отдыхе. Совсем другое – танцы на пилоне», – разделяет следующий опрошенный.

«Конечно же, нет. И на пляже учитель должен ходить в буркини, а на улице – в парандже», – язвит очередной участник голосования.

«Ни в пилоне, ни в купальнике», – сказал как отрезал следующий аноним.

«Давно пора понять, и не только учителям, что личное – это личное. А поддаваться стадному инстинкту и делать все напоказ не всегда нравственно. Умейте жить, думая о завтрашнем дне», – наставляет последний высказавшийся.