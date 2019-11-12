В Благовещенск прибудет часть мощей святителя Спиридона Тримифунтского

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17 ноября в кафедральный собор в переулке Релочном в Благовещенске прибудет часть мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Традиционно у чудотворца просят помощи при отсутствии жилья, невыплаченных долгах и кредитах, спорных юридических и имущественных вопросах, финансовых трудностях. Также к нему обращаются с мольбами о здравии и исцелении.

Во время пребывания частицы мощей святителя в главном храме Приамурья перед ней будут ежедневно в 09:30 совершаться молебны. Также у мощей будет совершаться акафистное пение: 19 ноября, во вторник, в 17:00; 22 ноября, в пятницу, в 17:00; 24 ноября, в воскресенье, в 17:00. Приложиться к мощам святого можно будет ежедневно, согласно расписанию работы Благовещенского кафедрального собора.

Мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви, освященной в его честь. Их уникальность заключается в том, что они по настоящее время сохраняются нетленными. Святой ушел из жизни более 1,7 тысячи лет назад, однако ткани его тела не утратили мягкости, их температура равна человеческой. Ученые рассматривают это как феномен, не имеющий научного объяснения, пишет «Благинформ».

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По свидетельству церковных историков, в 325 году он принимал участие в деяниях Первого вселенского собора.