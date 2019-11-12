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12ноября
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На турбазе под Благовещенском женщина с ножом напала на супруга

На турбазе под Благовещенском женщина с ножом напала на супруга
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор женщине, которая атаковала ножом своего супруга. Происшествие случилось в июле 2019 года на турбазе, расположенной под Благовещенском.

Амурчанка вместе с мужем находилась в помещении жилого вагончика, расположенного на территории базы в поселке Зазейский. Пара распивала спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт, спровоцированный нецензурным высказыванием мужчины в адрес женщины. Амурчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала распустила руки, а затем ударила мужа ножом в живот. Ранение оказалось серьезным.

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами оказание помощи потерпевшему после совершения преступления, а отягчающими – опасный рецидив. Женщину приговорили к 4 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды

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