Василий Орлов на 5 месте, Олег Кожемяко – на 2: медиарейтинг губернаторов за октябрь–2019

Исследовательская компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2019 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ. Отдельные рейтинги были составлены для глав федеральных округов, в том числе Дальневосточного.

Среди 11 губернаторов Дальнего Востока первая тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с сентябрем. На первом месте, как и месяцем ранее, – глава Якутии Айсен Николаев, на втором – глава Приморья Олег Кожемяко, на третьем – губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На четвертом месте, поднявшись за месяц на один пункт, оказался глава Хабаровского края Сергей Фургал. Глава Приамурья Василий Орлов оказался в медиарейтинге за октябрь на 5-м месте. За месяц он поднялся на 2 пункта.

По информации авторов, при расчете медиаиндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием главы регионов, в том числе влиятельность источника информации (в основе этого параметра – цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Что касается лидеров рейтинга – глав ДФО, то губернатору Республики Саха Айсену Николаеву среди прочего помогла такая медиаактивность, как запуск на YouTube канал «Айсблог» с его участием. Помимо этого, глава Якутии пригласил в гости автора романа «Игра престолов» Джорджа Мартина, чтобы он на себе испытал холод стены, о которой пишет. «Седьмое пекло, Джордж!» – обратился Айсен Николаев к писателю, отметив, что «в Якутии зима совсем близко».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что устранение последствий паводка в регионе идет планово, часть восстановительных работ намечена на 2020 год. Он заявил, что Приморский край затратит около 200 миллионов рублей на ремонт пострадавших от паводка дорог, также региону выделены деньги на устройство дамб и очистку русел рек для борьбы с подтоплениями в будущем. Также глава края говорил, что преобразование администрации Приморья в правительство края практически не потребует затрат из бюджета, потому что изменения связаны в основном с документацией. Помимо этого, СМИ сообщали, что губернатор Приморья принял решение не увеличивать себе зарплату на 200 тысяч рублей, как это было заложено в проект бюджета на 2020 год.

По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, Сахалин первым в стране запустит медконсультации по видеосвязи во всех поликлиниках региона. Помимо этого, СМИ сообщали, что в Южно-Сахалинске открыли центр бесплатного обслуживания предпринимателей «Мой бизнес».

В рейтинге глав всех регионов РФ вошедшие в пятерку лидеров в ДФО губернаторы оказались на следующих позициях: Айсен Николаев – 14 место (-6 за месяц), Олег Кожемяко – 15 место (-5 за месяц), Валерий Лимаренко – 33 место (-20 за месяц), Сергей Фургал – 49 место (- 20 за месяц), Василий Орлов – 50 место (+3 за месяц).