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12ноября
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сегодня, 09:57 8

Песков заявил, что при строительстве Восточного похитили 11 миллиардов рублей

Песков заявил, что при строительстве Восточного похитили 11 миллиардов рублей
Фото: ntv.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 миллиардов рублей. Часть этих денег удалось вернуть.

«Всего было похищено, установлено, что было похищено 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей. Всего в общем объеме на строительство космодрома был выделен 91 миллиард рублей, освоено 66 миллиардов», – цитирует Пескова RT.

По его словам, в настоящий момент из 19 объектов на космодроме не завершено строительство пяти. Всего осуждены 32 человека.

11 ноября на совещании с правительством президент раскритиковал работу на космодроме: «Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует».

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#космодром #криминал #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    им проще дать еще чем кого-то реально прикрыть, из этих Еще, откатами вернется не малая часть))

  • Флорентина

    Флорентина
    56 минут назад

    четверть бюджета нашей области-не хило так

  • Рив Норин

    Рив Норин
    54 минуты назад

    Кого нибудь из чиновников, допустивших воровство, посадят?

  • Флорентина

    Флорентина
    52 минуты назад

    угу-единороссов то

  • anschutka

    anschutka
    18 минут назад

    Это стабильность

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    9 минут назад

    Полковник Захаров тоже работал на этой стройке?

  • КП

    КП
    6 минут назад

    А вы не завидуйте, не завидуйте...

  • Erenna

    Erenna
    5 минут назад

    91-66=25. 11 украли. 3,5 вернули. О еще 10,5 помалкивают. Забавно.

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