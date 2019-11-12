Песков заявил, что при строительстве Восточного похитили 11 миллиардов рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 миллиардов рублей. Часть этих денег удалось вернуть.

«Всего было похищено, установлено, что было похищено 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей. Всего в общем объеме на строительство космодрома был выделен 91 миллиард рублей, освоено 66 миллиардов», – цитирует Пескова RT.

По его словам, в настоящий момент из 19 объектов на космодроме не завершено строительство пяти. Всего осуждены 32 человека.

11 ноября на совещании с правительством президент раскритиковал работу на космодроме: «Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует».