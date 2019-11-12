Путин предложил приравнять чиновников с гриппом к самострельщикам: обзор прессы

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На месте приземления Гагарина создадут парк; более трети автомобилистов возражают против снижения нештрафуемого порога скорости; о зарплате Андрея Малахова. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» рассказала о совещании правительства под председательством Владимира Путина. Президент страны узнал сам и подсказал министрам, что на космодроме Восточный воруют. Уже своровали 11 миллиардов рублей. Сказал, что будет просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить. Еще Владимир Владимирович уделил внимание здоровью нации и припер к стенке (в переносном, понятно, смысле) главу минздрава Скворцову, спросив ее, сделали ль прививки от гриппа члены правительства. Оказалось, что почти никто не сделал, в том числе и председатель правительства Дмитрий Медведев. Мягко негодуя по этому поводу, глава государства отметил, что в случае заболевания приравняет это к самострелу. Как выяснилось, прививки сделали лишь несколько человек, включая и самого президента.

Напишут же такое

Еще вы узнаете о планах постройки на месте приземления Юрия Гагарина тематического парка. В Саратовском университете состоялась презентация этой грандиозной постройки, на которой присутствовал председатель Госдумы Володин. По замыслу организаторов, путешествие по парку будет занимать 108 минут (это, как вы помните, продолжительность первого полета). За это время посетители полюбуются на один из двух автобусов, возивших космонавтов к старту, на макет космического аппарата и на звездное небо (если погода не будет пасмурной). Стоимость проекта не указана, но не думаю, что там нечего будет своровать, как на космодроме Восточный, разве что поменьше. И еще: парк будет находиться в 27 километрах от города Энгельс. И прочитав об этом, я вспомнил знаменитое амурское место паломничества: эвенкийскую деревню под Тындой.

Также в номере

Ну и еще не могу не обратить ваше внимание на заметку о том, что более трети опрошенных автомобилистов категорически против снижения нештрафуемого порога скорости. Если точнее, то 36 %. Газета напоминает, что Дмитрий Медведев (речь о председателе правительства) дал поручение разобраться с этим вопросом до 2 декабря. И поскольку газета сообщает, что в оставшихся двух третях 22 процентам вообще по фигу и снижение, и повышение (как ездили, так и будут ездить), то получается, что деньги на опрос потрачены впустую. Впрочем, как это впустую?! Кому-то ж они достались.

И подумав, что сегодня я слишком много времени уделяю деньгам, решил несколько перестроиться. Ведь давно известно, что, сколько бы не повторял слово «халва» (как гласит восточная мудрость), во рту слаще не станет.

Очень интересно

«Амурскую правду» следует читать, что называется, от корки до корки. Тут и о том, что на капремонт больницы в Тынде из резервного фонда правительства РФ будут выделены 170 миллионов рублей (каждый день убеждаюсь, что Дмитрий Медведев кривил душой, говоря, что денег нет). Средства выделены по личной просьбе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, к которой с личной просьбой обратился Герой Соцтруда Иван Варшавский. Все-таки личные взаимоотношения много значат.

Еще рассказывается, что мэр Белогорска Станислав Мелюков уличил телепропагандиста Владимира Соловьева в незнании законов. Сделал это, правда, не в прямом эфире с Соловьевым, а в своем Инстаграме, так что сам Соловьев так и не узнал, что не знает законов. Что еще интересного… Еще узнаете, что в Приамурье пришла мода на советские имена. В частности, на Васю. И это совсем не удивительно.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда», где вы найдете большое интервью с маршалом Язовым – бывшему министру оборону, поддержавшему на свою голову ГКЧП, исполнилось 95 лет. Еще вы встретите материал, посвященный 40-летию выхода фильма про Жеглова и Шарапова (в публикации речь идет о прототипах). Еще прочтете о зарплате Малахова (лучше не читайте, а то захочется прикупить ружье). Еще о том, что глава государства на совещании правительства сказал о воровстве на космодроме Восточный (мы-то с вами знали – не знали министры). Но самое примечательное – заметка о том, что Россия входит в десятку самых пьющих стран. И после этого все то, о чем я уже сказал, и все то, о чем я не сказал – это такая мелочь.