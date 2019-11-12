В жестком ДТП с такси в Приамурье травмированы два человека (фото)

11 ноября в Амурской области произошло серьезное ДТП. Жестко столкнулись два автомобиля, один из которых – такси.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, эта авария была на автодороге в Михайловском районе в утреннее время, около 09:10. При столкновении машин Toyota Wish и Toyota Passo травмы получили два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus, instagram.com/blag_dtp