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12ноября
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сегодня, 09:20 4

В Благовещенске автобус нарушил ПДД (видео)

В Благовещенске автобус нарушил ПДД (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Ролик запечатлел нарушение ПДД водителем автобуса.

«С недавних пор общественный транспорт стал ездить так, как ему удобно. Что уж там, нарушает не стесняясь. Например, как этот автобус на Кольцевой», – пишет инстаграм-паблик skaner28.

На кадрах видно, что водитель проигнорировал требования дорожного знака «Направления движения по полосам». Согласно знаку, из правой полосы автобус мог продолжить движение только прямо или направо. Он же повернул налево.

«Они везде так ездят. И на Мухина до ремонта, и тут. Уже молчу про невключенные поворотники и игры наперегонки на поворотах с полным салоном пассажиров», – заметил один из пользователей Инстаграма.

Просмотров всего: 638

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ГИБДД только на посту и в МРЭО, вот твАрят что хотят....

  • Ксения Заправду

    Ксения Заправду
    1 час назад

    Надо на круге поставить камеры видеонаблюдения, которые вкруг писать будут. Тогда и ездить все нормально станут, пару штрафов уплатят и ПДД сразу вспомнят. Это и пострадавшим в ДТП поможет в группе разбора или в суде. Только это кому-то не надо, иначе давно бы поставили камеры.

  • Nik_77

    Nik_77
    1 час назад

    Если бы в городе был хоть какой-то контроль. Ведь ГИБДД только на аварии выезжает по факту.

  • mm_Сергей Ульянов

    mm_Сергей Ульянов
    57 секунд назад

    Павлики морозовы!

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