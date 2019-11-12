В Благовещенске автобус нарушил ПДД (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Ролик запечатлел нарушение ПДД водителем автобуса.

«С недавних пор общественный транспорт стал ездить так, как ему удобно. Что уж там, нарушает не стесняясь. Например, как этот автобус на Кольцевой», – пишет инстаграм-паблик skaner28.

На кадрах видно, что водитель проигнорировал требования дорожного знака «Направления движения по полосам». Согласно знаку, из правой полосы автобус мог продолжить движение только прямо или направо. Он же повернул налево.

«Они везде так ездят. И на Мухина до ремонта, и тут. Уже молчу про невключенные поворотники и игры наперегонки на поворотах с полным салоном пассажиров», – заметил один из пользователей Инстаграма.