В северных районах Приамурья снег: прогноз погоды на 12 ноября

Фото: pixabay.com

12 ноября в Амурской области переменная облачность, в северных районах местами слабый снег. Ветер с северо-запада дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 5...10, местами – до минус 15, на севере – минус 13...18.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 5...7, сообщает Амурский гидрометцентр. На автодорогах области и Благовещенска наблюдается снежный накат, местами гололедица.

Просмотров всего: 252

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова