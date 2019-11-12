Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:11 0

В северных районах Приамурья снег: прогноз погоды на 12 ноября

В северных районах Приамурья снег: прогноз погоды на 12 ноября
Фото: pixabay.com

12 ноября в Амурской области переменная облачность, в северных районах местами слабый снег. Ветер с северо-запада дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 5...10, местами – до минус 15, на севере – минус 13...18.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 5...7, сообщает Амурский гидрометцентр.

На автодорогах области и Благовещенска наблюдается снежный накат, местами гололедица.

Просмотров всего: 252

#погода

распечатать


Общество 1

В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 12 ноября
Общество

Одна из самых сильных погодных аномалий ноября возникла на Дальнем Востоке
Общество

Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 11 ноября
Общество

Мокрый снег в Амурской области: прогноз погоды на 11 ноября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь