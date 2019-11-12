Газопровод «Сила Сибири» запустят в режиме телемоста
Старт поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» объявят лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста. По данным СМИ, торжественная церемония может быть назначена на 2 декабря, однако дата еще в процессе согласования и зависит от графиков участников церемонии.
«В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода составит около 3 тысяч километров, пишут «Известия».
Предположительно, за 30 лет на китайский рынок будет поставлен 1 триллион кубометров российского газа.
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