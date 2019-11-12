~~Газопровод «Сила Сибири» запустят в режиме телемоста

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

«В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода составит около 3 тысяч километров, пишут «Известия».

Предположительно, за 30 лет на китайский рынок будет поставлен 1 триллион кубометров российского газа.