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12ноября
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Газопровод «Сила Сибири» запустят в режиме телемоста

Газопровод «Сила Сибири» запустят в режиме телемоста
Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

Старт поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» объявят лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста. По данным СМИ, торжественная церемония может быть назначена на 2 декабря, однако дата еще в процессе согласования и зависит от графиков участников церемонии.

«В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода составит около 3 тысяч километров, пишут «Известия».

Предположительно, за 30 лет на китайский рынок будет поставлен 1 триллион кубометров российского газа.

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#экономика

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Комментарии
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  • Флорентина

    Флорентина
    2 часа назад

    и потечёт народное богатство прямиком в Китай

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это оно только называется "Народное достояние" чтоб слепые и глухие молились на противоросов

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Газопровод «Сила Сибири» запустят в режиме телемоста



    В смысле, газ по телевизору будут показывать? )

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Соловьёва пропустят...

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