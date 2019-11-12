Экс-жена Цеповяза вышла из комы, но потеряла память

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Уточняется, что Наталья Стришняя остается в реанимации – ей требуется круглосуточное медицинское сопровождение, но ей отключили искусственную вентиляцию легких. Сообщается, что женщина с трудом осознает происходящее вокруг и потеряла память.

Как сообщает «Обзор», Наталья Стришняя получила тяжелое отравление от таблеток, прописанных ей врачами. Представитель потерпевшей стороны предполагает, что речь может идти об умышленном затягивании дела, так как доказательств критического состояния подсудимой не предоставлено. Процесс по делу Натальи Стришней и ее старшего брата Ивана Стришнего в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону отложен до 14 ноября.

Брат и сестра обвиняются в том, что еще в 2010 году вымогали у предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка крупную сумму.

Экс-супруга члена банды «Цапковские» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришная призналась в передаче кадров с банкета из-за конфликта с Вячеславом Цеповязом по дележу имущества – на снимках находящийся в амурской колонии мужчина есть крабов, жарит шашлык и устраивает застолья, при этом свободно пользуется мобильной связью.

Вячеслав Цеповяз был одним из пособников прогремевшей на всю страну банды Сергея Цапка из станицы Кущевской Краснодарского края. В 2013 году он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. На счету ОПГ «Цапковские» 19 доказанных убийств, в том числе 12 человек в доме фермера Сервера Аметова в 2010 году.