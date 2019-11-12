Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:37 5

Экс-жена Цеповяза вышла из комы, но потеряла память

Экс-жена Цеповяза вышла из комы, но потеряла память
Фото: rg.ru

Обвиняемая в крупном вымогательстве экс-жена члена «цапковской» ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя вышла из комы после попытки суицида, но потеряла память. Об этом журналистам заявил адвокат обвиняемой.

Уточняется, что Наталья Стришняя остается в реанимации – ей требуется круглосуточное медицинское сопровождение, но ей отключили искусственную вентиляцию легких. Сообщается, что женщина с трудом осознает происходящее вокруг и потеряла память.

Как сообщает «Обзор», Наталья Стришняя получила тяжелое отравление от таблеток, прописанных ей врачами. Представитель потерпевшей стороны предполагает, что речь может идти об умышленном затягивании дела, так как доказательств критического состояния подсудимой не предоставлено. Процесс по делу Натальи Стришней и ее старшего брата Ивана Стришнего в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону отложен до 14 ноября.

Брат и сестра обвиняются в том, что еще в 2010 году вымогали у предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка крупную сумму.

Экс-супруга члена банды «Цапковские» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришная призналась в передаче кадров с банкета из-за конфликта с Вячеславом Цеповязом по дележу имущества – на снимках находящийся в амурской колонии мужчина есть крабов, жарит шашлык и устраивает застолья, при этом свободно пользуется мобильной связью.

Вячеслав Цеповяз был одним из пособников прогремевшей на всю страну банды Сергея Цапка из станицы Кущевской Краснодарского края. В 2013 году он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. На счету ОПГ «Цапковские» 19 доказанных убийств, в том числе 12 человек в доме фермера Сервера Аметова в 2010 году.

Просмотров всего: 1265

#происшествия

распечатать


Происшествия

На турбазе под Благовещенском женщина с ножом напала на супруга

Происшествия

В жестком ДТП с такси в Приамурье травмированы два человека (фото)
Происшествия 4

В Благовещенске автобус нарушил ПДД (видео)
Происшествия

В Шимановске подросток ушел из дома и пропал

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Оно нам надо?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    какая потеря для театра......

  • full

    full
    1 час назад

    Жаль, что адвоката не посадить.

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Комедианты...

  • talkative

    talkative
    1 час назад

    Тут вспоминается корейский сериал про доктора, который зарабатывал на подстроинных болезнях богатых заключённых, для смягчения наказания или сокращения сроков отбывания в тюрьме

    Всё по сценарию...

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь