Как амурчане работают в крупных компаниях, известных всему миру

Найти престижную работу и уж тем более устроиться на нее в Благовещенске непросто. Что говорить про крупные города России. Но когда душа требует перемен и хочется развиваться, то готов преодолеть любые трудности. Мы пообщались с амурчанами, которые на сегодняшний день работают в крупных и известных миру компаниях. О том, как ребята покоряли Запад и почему важно делать то, что хочется, – читайте в сегодняшнем материале.

ЕЛЕНА ИВАНОВА, РЕДАКТОР «ЯНДЕКС.МАРКЕТ»

– Мне кажется переезд из Благовещенска – вопрос, который рано или поздно встает почти перед всеми в городе. Здесь ты потолка достигаешь очень быстро. В том числе и в зарплате: она у меня была приличная, но для того, чтобы активно путешествовать, ее было недостаточно. Плюс влияет транспортная доступность: ездить куда-то из Благовещенска очень дорого.

Здесь я в разное время работала журналистом, выпускающим редактором в глянцевом журнале, корреспондентом в двух интернет-ресурсах. Был опыт работы маркетологом. Последнее место работы – интернет-портал с новостями и статьями. Все было хорошо ровно до того момента, пока у редакции не возникли финансовые проблемы. Жить на зарплату, которую мне озвучили с момента перемен, я просто не могла. Тогда и приняла решение, что начинаю готовиться к переезду. Близкие меня поддержали. Сказали – давно пора. Я достаточно быстро все решила и начала собираться.

Сразу встал вопрос: куда ехать? Мне очень нравятся Владивосток и Санкт-Петербург. Думала, сомневалась. Друзья, с которыми у меня принято советоваться, отговорили от Владивостока – он прекрасный, но там дорого при невысоких зарплатах, тяжело с инфраструктурой и климат специфический. Санкт-Петербург – прекрасный город, я очень его люблю, но там своеобразный климат и разница в зарплатах с Москвой не в лучшую сторону. Я много думала и решила ехать в Москву, хотя изначально не очень туда хотела. Мне казалось, это не мой город. А потом учла плюсы и минусы, купила билеты и подумала – все, назад дороги нет (смеется). Договорилась с московскими друзьями, которые мне первое время помогали адаптироваться. Нашла квартиру удаленно, через знакомых, поэтому заранее знала, где буду жить. Работу тоже начала искать заранее: собрала портфолио, составила резюме, а потом приехала в Москву и начала ходить по собеседованиям. Их было не так уж и много: где-то меня не устроила зарплата, где-то я не устроила работодателя – например, то, что я только приехала в Москву и у меня нет местного опыта работы.

«Яндекс» для меня был работой мечты. Все смотрела на главную страницу и думала о том, как хочу там работать. В один из дней, когда смотрела вакансии компании, увидела то, что мне подходило – позицию редактора. Заполнила форму, ответила на необходимые вопросы, и показалось, что никакого тестового задания делать не нужно. Как потом выяснилось, тестовое задание уже было «зашито» в анкету для соискателя. Не была особо уверена в успехе, но и не исключала его. Через несколько дней мне позвонил рекрутер и пригласил на собеседование. Я пришла, пообщалась с главным редактором и менеджером редакции, а через некоторое время мне сказали – «все, ок, давай устраиваться» и прислали оффер. Так началась моя работа в «Яндекс.Маркете» – бизнес-юните компании «Яндекс», в Журнале Маркета. Это контентный проект, куда пишут партнеры «Яндекс.маркета», просто пользователи и читатели.

Мы первыми запустили ресурс, ориентированный на помощь в выборе товаров, а сейчас это становится популярным. Мы с коллегами работаем над тем, чтобы тексты от непрофессиональных авторов становились понятными, полезными и читабельными. Мне нравится моя работа, но многому приходится учиться, чтобы понимать, как делать тексты максимально понятными и удобными для аудитории, органично вписывать в архитектуру «Яндекс.маркета». Иногда я пишу статьи для спецпроектов с коллегами из других подразделений. Конечно, в будущем хочу попробовать что-нибудь еще, но пока присматриваюсь. Возможно, что-то по своей специальности и связанное с текстами в других контурах компании. Я привыкла к своей команде, и, чтобы куда-то перейти, надо собраться с духом.

У меня есть определенный распорядок дня. С утра я отвечаю на письма авторов, разбираю новые задачи, потом делаю основную работу. В промежутках отвечаю на вопросы и вношу правки по текущим задачам. У нас регулярно проходят встречи с коллегами – координаторами, которые налаживают общение с авторами и получают черновики текстов, с категорийными менеджерами, которые занимаются товарами на «Яндекс.Маркете». Встречи проводим удаленно по скайпу, потому что главный редактор живет в Милане, главный координатор – на Кипре, часть коллектива работает в Москве, часть – в Питере.

У меня нет своего рабочего места в офисе, зато есть много уютных уголков с диванами, креслами и пуфами, где можно сидеть и работать с ноутбуком. Офис «Яндекса» удобно устроен: людям нужно проводить много встреч и совещаться, поэтому есть не только кабинеты и оупен-спейсы, но и много переговорок, где они собираются и обсуждают текущие задачи по разным проектам. Перекусить можно на специально отведенных кофепойнтах.

Я рада, что попала на работу в такую компанию. Думаю, мне в какой-то степени повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Кроме того, моего опыта было достаточно, чтобы взяться за эту работу. Это не просто – многому пришлось учиться и набивать шишки. Я и сейчас продолжаю разбираться во многих вещах.

ВЛАДИМИР УПАДЫШЕВ, СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ TETRA PAK

– Каждый день в мире потребляются миллиарды литров воды, молока, соков и других жидких пищевых продуктов. И компания Tetra Pak производит упаковку, упаковочные автоматы и оборудование для переработки жидких пищевых продуктов, а также оборудование для групповой упаковки. На сегодняшний день работаю в Благовещенске. Занимаюсь сервисным обслуживанием и ремонтом автоматов, установленных на одной из площадок города.

В Благовещенске имеются 2 производственные площадки по выпуску молочных изделий. И оборудование требует постоянного ухода и ремонта. Это как с автомобилем: в нем нужно менять масло и многие детали после определенного пробега в километрах по дорогам. Так и в оборудовании пищевой промышленности: после наработки в часах есть регламент замены деталей – этим я и занимаюсь. Помимо этого, имеется износ деталей и выход из строя электронных компонентов – в связи с этим приходится оказывать помощь в ремонте автомата в любое время суток.

Что касается моей истории в компании.… В Tetra Pak я попал в 2013 году. Все произошло спонтанно. После конфликта с работодателем, на которого в текущий момент работал, начал искать новую работу. Честно признаться, тогда у меня даже не было денег на перелет. Но меня это не остановило. Вакансию нашел через агентство по подбору персонала. После этого были неоднократные собеседования по skype, далее собеседование в Москве. И только через месяц мне позвонили и пригласили на работу. Потом 2 года стажировки и обучения разным автоматам, выполнение сервисных работ и монтажа оборудования в разных городах страны.

Самая первая поездка была в апреле 2013 года в Волгоград «Сады Придонья», тогда мы переносили оборудование с одного цеха в другой. Поначалу было очень сложно, но и в то же время очень интересно. За 2 года стажировки в компании побывал в таких городах, как Минеральные Воды, Зеленодольск, Екатеринбург, Воронеж, Пружаны и многие другие города нашей огромной родины. Неоднократно проходил обучение в учебном центре Tetra Pak города Лобня, в феврале 2017 и ноябре 2018 года проходил обучение в городе Лунд в Швеции. Мечтаю побывать на учебе в Италии и Германии. Хочу отметить, что компания дала огромные возможности посмотреть разные города нашей необъятной родины и зарубежья. Помимо этого, мне нравится социальная защищенность работников: компания предоставляет ДМС и прочие полезные услуги.

В своей работе трудностей не ощущаю. Хотя, нет, одна все-таки есть – английский язык. На Дальнем Востоке практиковать не получается, потому что нет носителей языка, а в работе требуется ежедневное его применение. Это и документация, и отчеты, и переписка с коллегами – все на английском. Поэтому я стараюсь заниматься на вебкурсах и периодически смотрю фильмы на английском языке. Если хорошо знать язык – открываются большие перспективы, можно пройти внутреннюю сертификацию на определенное оборудование и как высококвалифицированному специалисту уехать в любую страну мира. Возвращаясь к Благовещенску, скажу, что здесь я единственный человек, представляющий эту компанию. Поэтому вряд ли уеду отсюда.