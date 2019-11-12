Врач-онколог: наши пациенты любят загорать

Амурские врачи-онкологи отмечают рост заболеваемости раком кожи в структуре других онкологических заболеваний. По сравнению с предыдущими годами этот вид злокачественных заболеваний стали выявлять чаще на 15-20 %. При этом медики заметили, что болезнь помолодела.

«Если раньше мы наблюдали рак кожи чаще у пациентов пожилого возраста, то сегодня нашим пациентам – 40-45 лет, – рассказывает врач-онколог Софья Кналян. – Может быть, влияет экологическая ситуация, солнечная инсоляция. Я и сама люблю загорать, но это нужно делать или с утра до 11 часов или после пяти вечера, в сам пик нельзя».

Специалисты считают, что любовь амурчан к отдыху в теплых краях может оказывать негативное влияние на здоровье. В Амурском областном онкодиспансере отмечают, что чаще пациенты обращаются в врачам-онкологам именно после поездок на море, где многие, загорая на солнце, забывают про умеренность.

«Люди потом замечают – то одно образование изменилось, то другое. Когда выясняем, оказывается, что были такие поездки. Редко рак возникает, как говорится, на ровном месте, в основном после травматизации родинки. Это доброкачественное образование, но на него могут негативно повлиять механические факторы, облучение – например, солнечный загар или солярий», – продолжает Софья Кналян.

Онкологи советуют не откладывать визит к врачу, если вы замечаете, что родинка растет, тем более вертикально, меняет окраску, ее поверхность становится как будто зеркальной, зудит или ощущается покалывание, из родинки выпадают волоски. При первых признаках нужно обращаться именно к врачам, а не к косметологам, например. Только квалифицированный доктор определит, нужно ли удалять образование и как именно это сделать.

«Сходил в смотровой кабинет, и там заметили изменение в родинке – увеличение, покраснение. Дали направление в онкологию. Сам не обращал внимания, врач заметила, – рассказывает пациент поликлиники онкодиспансера Андрей. – Мне удалили новообразование, все сделали аккуратно, благодарен врачу».

«Если вы пришли в онкологию, это не значит, что у вас злокачественное образование. Мы говорим, где “добро”, где “зло”, нужно или исключить рак, или лечить его в самой начальной стадии», – заключает врач-онколог. Медики напоминают, что при своевременном обращении вылечить пациента значительно проще, и дают благоприятный прогноз тем, кто не откладывает визит к врачу при малейших подозрениях.