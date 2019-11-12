Гороскоп 12 ноября: Скорпионы испытают положительные эмоции, а Козероги будут отстаивать свои принципы

Восход Солнца: 07:37

Заход Солнца: 16:50

Солнце в Скорпионе.

Овен. День конфликтов и недоразумений. Вас могут назвать прозаиком, но за практическим советом обратятся именно к Вам. Вы действительно делаете дела, в то время как другие только болтают о них. Немногие представляют ваши глубины – Вы слишком скрытны и неуловимы. Поделитесь своими проблемами с близким человеком.

Телец. День благоприятен для общественной деятельности. Многие Тельцы получат моральное удовлетворение и приток энергии от благотворительных акций, творческих встреч, организации выставок, концертов, конкурсов. Рекомендуется посвятить общественную деятельность детям.

Близнецы. Благоприятный день, связанный с духовным перерождением, переоценкой отношений с окружающими людьми, получением информации. Одинокие женщины-Близнецы должны быть внимательны в выборе партнеров. Именно сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши личные дела. У мужчин-Близнецов появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного.

Рак. Звезды рекомендуют смирить бурные проявления чувств, проявить больше выдержки и самообладания. Вероятная эмоциональная вспышка может привести к ответной агрессии – любой спор разрастется до крупного скандала. Не исключен разрыв всяческих отношений.

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Лев. Неблагоприятный день. Вероятно, сегодня роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит у Вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы, жилья или принятия важных решений. Возможно, что известие, которое Вы сегодня получите, заставит обратиться Вас за помощью к друзьям.

Дева. День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Жизненный потенциал на высоком уровне. Вероятно, сегодня любое дело потребует от Вас гораздо меньше усилий и времени, чем Вы предполагали.

Весы. Крайне неблагоприятный день. Вероятны искушения плоти, соблазны, потакание своим прихотям. По возможности, сократите общение с окружающими людьми. Вероятны негативное влияние или провокация. Проявляйте сдержанность, не идите напролом. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.

Скорпион. День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями позволит Вам проявить свои таланты, принесет положительные эмоции. Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Эмоциональность и увлеченность помогут преодолеть все препятствия на пути к успеху.

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Стрелец. Этот день будет наиболее благоприятным для новых знакомств и восстановления прерванных дружеских отношений, которые могут создать фундамент для улучшения материального положения. Однако в сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки.

Козерог. Благоприятный день для завершения дел или значительного прорыва в начатом проекте. Звезды настроены к Вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного покровителя Вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Во второй половине дня Козерогам предстоит серьезно отстаивать свои принципы. Вполне вероятен конфликт с особой противоположного пола.

Водолей. День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то давно дали трещину. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких.

Рыбы. Критический день. Сегодня любые ваши действия могут обернуться против Рыб, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе Вы рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание па свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, общение с природой и детьми помогут снять напряжение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев