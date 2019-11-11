Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22 %. Их продажи начали сокращаться, а люди стали переходить на крупы, показало исследование крупнейшего немецкого института исследования рынка GfK.

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки в России снизилось на 4,8 %. В частности, продажи помидоров в натуральном выражении упали на 3,1 %, в денежном – на 2,7 %, продажи картофеля в натуральном выражении упали на 5,8 %, в денежном – на 2,8 %. Продажи капусты в натуральном выражении упали на 12,3 %, а в денежном – выросли на 6,3 %.

Рост цен с 2014 года GfK оценили в среднем в 22 %, до 56 рублей за 1 килограмм. На конец июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы – 91 рубль за килограмм, крупы – 49 рублей за упаковку.

Продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 — июле 2019 года росли на 1,3 %, а в деньгах — на 9,1 %.

В «Магните» сокращения продаж овощей не заметили, в X5 Retail Group сообщили о небольшом росте продаж овощей.

Представитель АПХ «ЭКО-культура» (производит томаты, огурцы, салат и прочее) Жанна Еронина предположила, что падают продажи недорогих томатов, тогда как продажи черри и коктейльных томатов растут. По данным GfK, эта категория выросла на 5,7 % в натуральном выражении и на 8,2 % – в денежном.

Производство овощей продолжит рост в связи с импортозамещением, считает гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова. По прогнозам Минсельхоза, урожай овощей в России в 2019 году вырастет примерно на 500 000 тонн, до 6,6 миллиона тонн. Об этом пишет «Интерфакс».