Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость
сегодня, 21:01 6

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Фото: pixabay.com

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22 %. Их продажи начали сокращаться, а люди стали переходить на крупы, показало исследование крупнейшего немецкого института исследования рынка GfK.

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки в России снизилось на 4,8 %. В частности, продажи помидоров в натуральном выражении упали на 3,1 %, в денежном – на 2,7 %, продажи картофеля в натуральном выражении упали на 5,8 %, в денежном – на 2,8 %. Продажи капусты в натуральном выражении упали на 12,3 %, а в денежном – выросли на 6,3 %.

Рост цен с 2014 года GfK оценили в среднем в 22 %, до 56 рублей за 1 килограмм. На конец июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы – 91 рубль за килограмм, крупы – 49 рублей за упаковку.

Продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 — июле 2019 года росли на 1,3 %, а в деньгах — на 9,1 %.

В «Магните» сокращения продаж овощей не заметили, в X5 Retail Group сообщили о небольшом росте продаж овощей.

Представитель АПХ «ЭКО-культура» (производит томаты, огурцы, салат и прочее) Жанна Еронина предположила, что падают продажи недорогих томатов, тогда как продажи черри и коктейльных томатов растут. По данным GfK, эта категория выросла на 5,7 % в натуральном выражении и на 8,2 % – в денежном.

Производство овощей продолжит рост в связи с импортозамещением, считает гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова. По прогнозам Минсельхоза, урожай овощей в России в 2019 году вырастет примерно на 500 000 тонн, до 6,6 миллиона тонн. Об этом пишет «Интерфакс».

Просмотров всего: 127

#цены

распечатать


Общество 16

Мобильная связь в России может резко подорожать
Общество 3

Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Общество 17

Цены на жилье в Приамурье выросли

Общество 4

Амурский УФАС подтвердил повышение розничных цен на бензин и дизель

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Фермер

    Фермер
    35 минут назад

    В России производство овощей растёт, а в Амурской области - падает! Главная причина: федеральные деньги выделяемые на развитие овощеводства, в нашем регионе перенаправляют на различные сомнительные животноводческие проекты, так или иначе связанные с властями...

  • Фиорентина

    Фиорентина
    29 минут назад

    продолжайте голосовать за Единую Россию!

  • не люблю

    не люблю
    22 минуты назад

    фермеры совсемь офигели, и так жируют, да еще при инфляции 4 % подняли цены на 22% и все им мало (((

  • Фермер

    Фермер
    21 минута назад

    Фиорентина

    продолжайте голосовать за Единую Россию!



    Ну вот откуда Вы знаете, за кого МЫ голосовали?

    И причём здесь Единая Россия?! Я ж говорю, Президент, Правительство РФ выделили ОВОЩЕВОДАМ деньги, а местные чиновники их переделили!

  • Фермер

    Фермер
    20 минут назад

    не люблю

    фермеры совсемь офигели, и так жируют, да еще при инфляции 4 % подняли цены на 22% и все им мало (((



    А кто сказал, что ФЕРМЕРЫ подняли?! Подняли посредники, да торговые сети, а фермеры получают максимум 50% от ценника на полке...

  • не люблю

    не люблю
    13 минут назад

    Фермер

    не люблю

    фермеры совсемь офигели, и так жируют, да еще при инфляции 4 % подняли цены на 22% и все им мало (((



    А кто сказал, что ФЕРМЕРЫ подняли?! Подняли посредники, да торговые сети, а фермеры получают максимум 50% от ценника на полке...



    если затраты на продвижение и реализацию собственной продукции дают половину добавочной стоимости так может самим надо реализовывать собственную продукцию? или зад лень оторвать от дивана? или скорее муть полная? наценили на 22% а на сети торговые свалили, удобно ведь

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь