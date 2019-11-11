Министры обсудили авиационную доступность ДФО

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Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провел рабочую встречу с руководителем Росавиации Александром Нерадько и заместителем министра транспорта РФ Александром Юрчиком. На встрече обсуждались авиационные вопросы, которые волнуют дальневосточников.

Достигнута договорённость относительно субсидированных авиабилетов: как только авиакомпании подадут заявки и будет проведен первоначальный отбор авиакомпаний, Минтранс доведет эти сведения до Минвостокразвития.

«Этот вопрос находится на контроле. Мы понимаем всю важность и необходимость», – отметили представители транспортного ведомства страны.

По программе субсидирования региональных воздушных перевозок авиакомпании уже подали свои заявки. Росавиация провела 15 комиссий по рассмотрению заявлений авиакомпаний. В настоящий момент проект протокола с перечнем субсидируемых маршрутов и с перечнем авиакомпаний готовится Росавиацией и должен быть передан в Минтранс России.

Что касается программы субсидирования по магистральным авиаперевозкам, то авиакомпании должны подать свои заявки на участие в программе до 1 декабря. Далее комиссия с участием представителей Минтранса России и Росавиации рассматривает поданные заявления и определяет планируемый объем воздушных перевозок пассажиров исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете.

По опыту прошлых лет утверждение лимитов произойдёт до конца года, а в течение следующего года они будут постепенно увеличиваться. «В 2020 году на ДФО необходима сумма не менее 8,1 миллиарда рублей. То есть не ниже, чем в этом году», – отмечают в Минвостокразвития России.

«В прошлом году мы с министерством транспорта провели большую работу и 2019 год отработали очень комфортно. Были выделены дополнительные лимиты, соответственно перевезено гораздо больше пассажиров. Кроме того, мы увеличили категории граждан, которые могут воспользоваться льготными авиаперевозками. Ни в коем случае нельзя снижать темпов и 2020 год отработать, как минимум, на таком же уровне», – отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

С января по ноябрь 2019 года субсидируемые авиабилеты уже купили 961 500 дальневосточников. Эта цифра в два раза больше, чем в 2018 году. В 2019 году было трёхкратно увеличено финансирование субсидируемых авиаперевозок до 8,2 миллиарда рублей. Также с 2019 года купить билет и воспользоваться им можно круглый год (раньше это было возможно только в летний период), увеличен перечень маршрутов до 134-х, введена дополнительная категория граждан. Теперь правом на приобретение льготного авиабилета помимо женщин свыше 55 лет, мужчин свыше 60 лет, инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, молодежи до 23 лет, могут воспользоваться и многодетные родители.

Кроме этого на встрече руководства Минвостокразвития и Минтранса России обсудили вопрос, связанный с местными авиаперевозками (внутри регионов). Разработать программу субсидирования по ним поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Министерство транспорта уже разработало проект программы, сейчас проходит её согласование с федеральными ведомствами, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Между тем, «Аэрофлот» открыл продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Решение принято по результатам согласования с правительством РФ основных параметров программы плоских тарифов.

«Председатель правительства РФ согласовал «Аэрофлоту» продление плоских тарифов на 2020 год. Большое спасибо Дмитрию Анатольевичу за это решение», – сказал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

«Плоский тариф» – это программа «Аэрофлота», по которой билеты продаются по фиксированной цене вне зависимости от сезона и даты покупки. Билет по «плоскому тарифу» в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Рейсы выполняет «Аэрофлот» и его дочерняя «Россия». Например, стоимость билета рейсом «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский или в обратном направлении составляет 15 тысяч 660 рублей (туда-обратно – 26 тысяч 100 рублей). На рейсах «России» между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом стоимость билета составляет 13 тысяч 770 рублей (туда-обратно – 22 тысячи 950 рублей).