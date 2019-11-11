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11ноября
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сегодня, 20:01 1

Благовещенск и Свободный признаны лучшими городами области

Благовещенск и Свободный признаны лучшими городами области

Благовещенск и Свободный признаны лучшими городами Амурской области. Они набрали наибольшее количество баллов среди городских округов и муниципальных образований региона по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В качестве показателей для оценки рассматривались следующие критерии: число субъектов среднего и малого бизнеса; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений, крупных и средних предприятий, а также некоммерческих организаций; доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; доля детей 1-6 лет, получающих образовательные услуги; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современных требованиям обучения и другие.

Победителями среди муниципальных районов стали – Ивановский, Октябрьский и Зейский районы, сообщает сайт администрации Благовещенска.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Фиорентина

    Фиорентина
    3 минуты назад

    а как же Белогорск?мэр не то ляпнул?

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