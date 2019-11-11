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11ноября
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сегодня, 19:59 4

Воруют сотнями миллионов: Путин раскритиковал строительство космодрома Восточный

Воруют сотнями миллионов: Путин раскритиковал строительство космодрома Восточный
Фото: www.roscosmos.ru, Александр Попов

Порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки. Об этом заявил 11 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Говоря о необходимости обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств при закупках в оборонной сфере, Путин отметил, что он неоднократно высказывал аналогичные требования и применительно к другим крупным проектам, в том числе – к строительству космодрома Восточный, пишет ТАСС.

«Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», – сказал глава государства.

Космодром Восточный в Амурской области – первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов стартовали в 2012 году.

Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тысяч различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 миллиардов рублей. По разным статьям были осуждены десятки человек, в том числе бывший глава Дальспецстроя (генеральный подрядчик строительства в 2009-2016 годах) Юрий Хризман. Его признали виновным в хищениях и приговорили по совокупности к 12 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей.

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#космодром #российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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    8 минут назад

    Смертная казнь и конфискация - вот два столпа для проектов федерального уровня.

  • Фиорентина

    Фиорентина
    4 минуты назад

    по всей стране единороссы уже воруют миллиардами-отстал от жизни

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 минуты назад

    Ну даа! Статистика "впечатляет". "... выявлено 17 тысяч различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел... осуждены десятки человек...". Ещё удивляется, почему крадут???

  • Нур

    Нур
    42 секунды назад

    full

    Смертная казнь и конфискация - вот два столпа для проектов федерального уровня.

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