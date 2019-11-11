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11ноября
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В Шимановске подросток ушел из дома и пропал

В Шимановске подросток ушел из дома и пропал

В Шимановске пропал 16-летний Кирилл Писс. 4 ноября подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155-165 сантиметров, худощавого телосложения. Кирилл был одет в черную куртку, черные кроссовки, черное трико, черную шапку.

Информацию о пропавшем опубликовал поисково-спасательный отряд «Гром» в своем Инстаграме. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кирилла, просят позвонить по номерам: 8 914-046-35-44, 8 914-606-28-40.

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#дети #происшествия

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