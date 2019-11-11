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Благовещенец представит Приамурье на музыкальном конкурсе в Москве

Благовещенец представит Приамурье на музыкальном конкурсе в Москве

Ученик музыкальной школы Благовещенска представит областной центр на всероссийском конкурсе молодых исполнителей фортепианной музыки в Москве. По результатам первого отборочного тура конкурса «Мерзляковка приглашает друзей–2019» Марка Ковальчука пригласили для участия в дальнейших состязаниях с лучшими молодыми музыкантами России.

Отборочный тур конкурса проходил в режиме онлайн по субъектам Федерации в период с 15 октября по 1 ноября. Второй и третий туры пройдут с 24 по 30 ноября в концертных залах Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского в Москве.

Там благовещенец будет представлять музыкальное исполнительское искусство города Благовещенска и всей Амурской области. В программе Марка Ковальчука, которую он повезёт на конкурс, произведения Гайдна, Моцарта, Шопена и Рахманинова.

Академический музыкальный колледж при МГК – старейшее учебное заведение в стране, основанное в 1891 году, неофициально называемое «Мерзляковкой», наряду с музыкальным колледжем имени Гнесиных является флагманом классического музыкального образования в России.

Марк Ковальчук является неоднократным лауреатом международных и всероссийских конкурсов в области музыкального исполнительского искусства. В июне этого года он стал дипломантом первой степени в номинации «Фортепиано соло» на 11 Международном конкурсе музыкантов-исполнителей и композиторов «Романтизм: истоки и горизонты» (Москва), сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

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#конкурсы #музыка

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