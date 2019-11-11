Крупные корпорации КНР приедут в Благовещенск на Амурский экономический форум

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Представители крупных корпораций КНР приедут в Благовещенск на Амурский экономический форум, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря. В этом году главной темой АмЭФ станет реализация проекта уникальной трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ.

Среди китайских бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с российской стороной — ведущие представители корпораций «Юэсин», ООО «Юнань» и ООО «Цинма». Кроме того, в форуме примут участие и официальные делегации Китая.

В рамках деловой программы будут организованы площадки для дискуссий, переговоров между основными инвесторами с двух берегов, а также запланировано подписание взаимовыгодных соглашений и намерений.

В Хэйхе в презентации экспериментальной зоны свободной торговли примет участие делегация во главе с заместителем губернатора провинции Гуаньдун Чжан Ху, с российской стороны администрацию Благовещенска представит заммэра города Максим Ноженкин, сообщает пресс-служба мэрии.