Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:50 0

Крупные корпорации КНР приедут в Благовещенск на Амурский экономический форум

Крупные корпорации КНР приедут в Благовещенск на Амурский экономический форум
Фото: Амур.инфо

Представители крупных корпораций КНР приедут в Благовещенск на Амурский экономический форум, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря. В этом году главной темой АмЭФ станет реализация проекта уникальной трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ.

Среди китайских бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с российской стороной — ведущие представители корпораций «Юэсин», ООО «Юнань» и ООО «Цинма». Кроме того, в форуме примут участие и официальные делегации Китая.

В рамках деловой программы будут организованы площадки для дискуссий, переговоров между основными инвесторами с двух берегов, а также запланировано подписание взаимовыгодных соглашений и намерений.

В Хэйхе в презентации экспериментальной зоны свободной торговли примет участие делегация во главе с заместителем губернатора провинции Гуаньдун Чжан Ху, с российской стороны администрацию Благовещенска представит заммэра города Максим Ноженкин, сообщает пресс-служба мэрии.

Просмотров всего: 99

#Китай #мэрия

распечатать


Общество 1

В Благовещенске продлили конкурс эскизов для снежного городка

Общество

Благовещенец снимает юмористические вайны о русских и китайцах (видео)

Общество 10

Импорт из России в Хэйхэ сократился из-за упавшего спроса на сою и пиломатериалы
Общество

Между Благовещенском и Хэйхэ строят понтонный мост
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь