Около 600 амурских семей не обратились за выплатой на первенца

Около 600 амурских семей, где в 2019 году родились первенцы, не обратились в управления соцзащиты за единовременной выплатой. Она составляет почти 24 тысячи рублей.

Эта мера социальной поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта «Демография», осуществляется вне зависимости от дохода семьи. Но она, как и прочие, носит заявительный характер – для получения выплаты родителям необходимо прийти в управление соцзащиты и написать заявление.

Региональный материнский (семейный) капитал также выдаётся каждой амурской семье (без учета дохода), где в 2019 году родился второй ребёнок. Единственное условие – оформить перед этим в Пенсионном фонде РФ федеральный маткапитал. Только 686 граждан обратились в соцзащиту. Две трети семей, ставших в этом году родителями повторно, имеют право на социальную поддержку государства, но так и не пришли за сертификатом.

О ходе реализации национального проекта говорили на рабочем заседании проектного комитета, который возглавляет зампред правительства области Ольга Лысенко.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (входит в нацпроект «Демография») предусмотрены четыре мероприятия. Это ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (предоставляется семьям с невысоким уровнем дохода), ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей (при этом также учитывается доход семьи), единовременная выплата при рождении в 2019 году первого ребенка (без учета дохода семьи) размером 23 818 рублей и предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка (без учета дохода семьи), сообщает министерство социальной защиты региона.