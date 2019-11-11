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11ноября
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сегодня, 18:37 3

Около 600 амурских семей не обратились за выплатой на первенца

Около 600 амурских семей не обратились за выплатой на первенца
Фото: pixabay.com

Около 600 амурских семей, где в 2019 году родились первенцы, не обратились в управления соцзащиты за единовременной выплатой. Она составляет почти 24 тысячи рублей.

Эта мера социальной поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта «Демография», осуществляется вне зависимости от дохода семьи. Но она, как и прочие, носит заявительный характер – для получения выплаты родителям необходимо прийти в управление соцзащиты и написать заявление.

Региональный материнский (семейный) капитал также выдаётся каждой амурской семье (без учета дохода), где в 2019 году родился второй ребёнок. Единственное условие – оформить перед этим в Пенсионном фонде РФ федеральный маткапитал. Только 686 граждан обратились в соцзащиту. Две трети семей, ставших в этом году родителями повторно, имеют право на социальную поддержку государства, но так и не пришли за сертификатом.

О ходе реализации национального проекта говорили на рабочем заседании проектного комитета, который возглавляет зампред правительства области Ольга Лысенко.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (входит в нацпроект «Демография») предусмотрены четыре мероприятия. Это ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (предоставляется семьям с невысоким уровнем дохода), ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей (при этом также учитывается доход семьи), единовременная выплата при рождении в 2019 году первого ребенка (без учета дохода семьи) размером 23 818 рублей и предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка (без учета дохода семьи), сообщает министерство социальной защиты региона.

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#соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Чтобы написать заявление в соцзащиту некоторым семьям нужно добираться 600 км по нашей крохотной области с автомагистралями. Потому на дорогу потратишь больше денег и нервов, чем получишь. Я так думаю.

    PS. Все неблагополучные семьи обратились. Так ведь?

  • Noir

    Noir
    50 минут назад

    А что мешает из заявительных сделать обязательные автоматические платежи?

  • DimonS

    DimonS
    33 минуты назад

    А вдруг они им не нужны? Обидятся еще на такую сумму, соседи засмеют!

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