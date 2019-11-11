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11ноября
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сегодня, 19:10 0

Новая теплотрасса в центре Белогорска работает в штатном режиме

Новая теплотрасса в центре Белогорска работает в штатном режиме

В Белогорске новый участок теплосетей длиной почти в четверть километра запущен в эксплуатацию. Работы по ремонту аварийного участка трубы на улице Ленина выполнены в конце октября. Сейчас новая теплотрасса обеспечивает подачу тепла в 11 многоквартирных домов, социальные объекты и административные здания в штатном режиме.

Субсидия для проведения работ на теплосети в объеме более 7,2 миллиона рублей в целях обеспечения доступности коммунальных услуг, повышения качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания выделена городу по решению губернатора Амурской области Василия Орлова, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

«Решение об оперативных работах по замене участка теплотрассы в связи с износом сетей было принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым в августе, – напомнил главный инженер ООО “Горэнерго” Роман Марасанов. – Первый участок проведен под землей. Он протянулся до кольцевой развязки. Далее теплотрасса вынесена в надземный вариант до торгового центра. В настоящее время все объекты переподключены к новому участку тепловой сети. Обеспечение теплом идет в штатном режиме».

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ

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