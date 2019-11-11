22 ребенка из областной онкогематологии вылечились от гепатита С

Новый министр здравоохранения области Евгения Жарновникова стала гостей программы «Простые вопросы». Она сообщила подробности лечения пациентов онкогематологического отделения детской областной больницы, у которых был выявлен гепатит С.

«Детки, которые у нас страдают гепатитом, на сегодняшний день имеют возможность пройти бесплатное противовирусное лечение. В этом году мы пролечили 28 детей, некоторые из них еще заканчивают этот курс: у кого-то курс 8 недель, у кого-то 14. И у 22-х пациентов, которые уже прошли лечение, вирус не обнаружился. То есть мы видим, что эта эффективная терапия. Она переносится детьми хорошо», – пояснила Евгения Жарновникова.

Единственное, проводить такую терапию можно только с 12 лет. Программа лечения детей с гепатитом рассчитана до 2022-го года. Но, по словам Евгении Сергеевны, в дальнейшем она будет продлена. Также министр сообщила, что особое внимание власти намерены уделить диспансеризации и усилению первичного звена.

«Запланировано очень много мероприятий, которые приведут к улучшению качества оказания медицинских услуг именно на первом звене. Чтобы люди получали помощь в необходимом объеме и не поступали уже в запущенной стадии в стационар», – добавила новый министр здравоохранения.

В 2020-ом году будет построено 26 ФАПов в тех населенных пунктах, где численность больше 100 человек. Кроме того, планируется покупка 16 передвижных амбулаторий и нескольких передвижных маммографов. Как будет решаться проблема с детскими кардиологами, которых на всю область насчитывается всего 6 специалистов, и в каких медучреждения в следующем году будет проведен капитальный ремонт. Об этом в видео.