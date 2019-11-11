Арбитражный суд Амурской области защитил интересы жителей Белогорска

Фото: администрация Белогорска

Арбитражный суд Амурской области поддержал администрацию Белогорска в судебном разбирательстве, касающемся бывшего общежития завода-банкрота “ЦАРЗ-19”. По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, правовое управление подготовило иск в интересах жителей города, проживающих в здании по улице Кирова, 253, о передаче социально-значимого объекта в муниципальную собственность.

«Решение об удовлетворении требований озвучено судом сегодня, – рассказала начальник правового управления Наталья Фахрудинова. – Фактически администрация вышла в суд с требованием понудить конкурсного управляющего исключить из конкурсной массы социально-значимый объект и передать его в муниципальную собственность. Здесь проживает 26 семей. 9 человек официально зарегистрированы по месту жительства. Суду представлены максимальные доказательства о социальной значимости имущества, некогда принадлежащего Минобороны, но, после банкротства, включенного в конкурсную массу вместе с людьми».

Здание бывшего общежития авторемонтного завода не имеет статуса жилого. Однако между гражданами и руководством ЦАРЗа, начиная с 80-х–90-х годов прошлого века заключались договоры на занятие жилых помещений. Жители общежития многократно жаловались на перебои с электроснабжением и отоплением, при том что систематически оплачивали счета за коммунальные услуги. В итоге глава Белогорска Станислав Мелюков инициировал вопрос о передаче объекта в муниципальную собственность.

«Решение Арбитражного суда Амурской области подтвердило личное убеждение в том, что закон на стороне жителей города. Они, к сожалению, стали заложниками неких действий, которые проводят структуры, заинтересованные в извлечении прибыли из бывшего имущества Минобороны. О ситуации с общежитием докладывал губернатору Амурской области Василию Орлову. Он распорядился создать рабочую группу при правительстве по решению этой проблемы и держал ситуацию на личном контроле. Решение Арбитражного суда Амурской области, безусловно, вселяет надежду на то, что проблема будет решена раз и навсегда. Город готов принять здание в муниципальную собственность, придать ему статус жилого и обеспечить право его жителей жить там на абсолютно законных основаниях», – приводит слова главы Белогорска Станислава Мелюкова пресс-служба администрации города.