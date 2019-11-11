Пожары в Свободном оставили без жилья три семьи с детьми

В Свободном с периодичностью в два дня произошло три пожара. Люди в них не пострадали, однако три семьи, в которых растут дети, лишились жилья.

3 ноября в Суражевке на улице Павлова, 37, загорелся деревянный дом. Ночной пожар на частном подворье уничтожил веранду дома, кровлю и постройки, находившиеся под одной крышей. Огонь начал распространяться с бани, пристроенной к дому.

Хозяин дома, 40-летний Юрий Жданов, рассказал журналистам Gzt-sv.ru, как спасал свою семью в ту холодную ноябрьскую ночь. «Накануне к нам в гости из Хабаровска на машине приехали моя сестра и зять. Вечером все помылись в бане и улеглись. Уснули все, кроме меня. Суставы болят, и ночами часто не могу уснуть. Во втором часу сидел на кухне, смотрел телевизор и пил чай», – вспоминал Юрий.

По словам хозяина дома, он услышал какой-то шум и выглянул в окно, но ничего и никого подозрительного не увидел. Следом мужчина прошел к входной двери и открыл ее. В лицо полыхнуло пламя. Юрий начал тушить дверь, но понял, что уже не справится в одиночку. Пока боролся с огнем, обжег руки и лицо. Выйдя на веранду практически без одежды, зайти в дом мужчина уже не смог – полыхало кругом.

Шестилетнюю дочь забрали соседи. Хозяева успели спустить с цепи собаку. К моменту прибытия пожарных горели дом, баня, котельная и дровяник. Все, что не сгорело, залили водой. Тушить закончили в пятом часу утра. По словам хозяина, причиной пожара могла стать искра, которая залетела под крышу из печи в бане.

Свой дом Юрий и Катя купили под материнский капитал в 2013 году, перед наводнением. В тот год вода пришла в их двор, затопив огороды и подполье. Получив положенные 200 тысяч рублей на капитальный ремонт, принялись восстанавливать жилье. Но к весне 2014-го от наводнения дом повело – сгнили брусья. Опять делали капитальный ремонт, теперь уже за свой счет.

После пожара на следующий день к погорельцам приехали представители городской администрации и предложили общежитие. Ждановы от помощи отказалась – жить с детьми в необустроенном помещении не захотели, сняли дом. Семья собирается восстанавливать жилье своими силами.

Следующий пожар в Суражевке произошел днем 5 ноября. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем. В тот день мальчишки – семилетний Ваня и 12-летний Сережа – решили затопить печку. На ней стоял рулон туалетной бумаги. Сережа увидел, что бумага начала тлеть, и вынес ее в мусорный пакет, который стоял на крыльце веранды. Из-за тлеющего рулона загорелся и весь мусор в пакете.

«Когда дети вышли на веранду, она горела открытым пламенем. Ванечка, как был в трусиках и маечке, так и выскочил в окно в зале... Детей к себе сразу приютили соседи», – рассказывает Анастасия. От их дома осталась одна стена.

Свое жилище Анастасия Иванова и Виктор Остапенко купили в 2016 году – тоже под материнский капитал. Сейчас семья живет у знакомых, которые пустили их до весны. «Будем отстраивать заново, ничего не поделаешь. Слава Богу, все живы и здоровы, спасли все документы», – говорит женщина.

Поздним вечером 7 ноября по улице Кузнечной загорелся частный дом, в котором жила многодетная семья. 39-летняя Татьяна Опарышева с мужем Евгением воспитывают пятерых детей. Кристине – 19 лет, Виктору – 17, Костику – 10, Александру – 2 года, а маленькой Настеньке 2 декабря исполнится годик. Помимо этих детей, в Белогорске учатся и дети Евгения Владимировича – 17-летняя Валерия и 16-летний Вова. Они до недавнего времени жили в родительском доме.

«Было примерно половина двенадцатого ночи, я смотрела телевизор на кухне. Муж и все дети, кроме Вити, спали. Виктор пошел помыться в душ, который находился в зимней кухне, а я ждала его», – вспоминает Татьяна.

Услышав шум, она распахнула дверь и увидела объятую огнем веранду. Татьяна забежала в дом и стала будить мужа, который не сразу понял, что происходит. Женщина метнулась к электросчетчику и обесточила дом.

Сын Витя, видимо, растерявшись, метнулся в дом из зимней кухни прямо через горящую веранду. «Уже после того, как потушили пожар, я спросила его, почему побежал прямо в огонь, а он ответил, что боялся, что мы все сгорим», – вспоминала Татьяна.

Из горевшего дома она выбежала последней. «В те секунды думала только об одном - спасти детей, документы, вещи. На улице было жутко холодно, боялась, что дети замерзнут. Спасибо соседям, которые сразу же забрали к себе ребятишек», – благодарит многодетная мама.

Огонь успел повредить крышу, изнутри дом закопчен, веранда обгорела. В этом сгоревшем доме Татьяна жила с рождения. Жилище выдали отцу женщины в 1980 году, когда тот служил в милиции. На данный момент это муниципальное жилье.

Как пояснила заместитель главы города по социальной политике Наталья Грушко, межведомственная комиссия проведет обследование, по которому и будет вынесено то или иное решение. А пока многодетной семье предложили переехать в маневренный фонд – общежитие. Но Татьяна отказалась. Детей приютила родная сестра женщины, сами же супруги живут в зимней кухне и уже занимаются восстановлением дома. Им очень нужна помощь.

Номера телефонов или на карты Сбербанка пострадавших:

Юрий Александрович Жданов: +7-914-042-15-44 (номер карты 6390 0203 9000 6899 51).

Анастасия Владимировна Иванова: +7-914-602-94-47 (номер карты 2202 2011 7348 0043).

Татьяна Ивановна Опарышева: +7-924-443-36-46 (номер карты 6390 0203 9012 0389 24).

Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Свободненский КЦСОН "Лада"» обращается ко всем неравнодушным людям не оставаться безучастными к чужой беде и помочь семьям, пострадавшим при пожарах 3, 5 и 7 ноября. Семьи нуждаются в предметах первой необходимости, домашней обстановке и предметах быта, зимней одежде и обуви, школьной канцелярии. Возраст детей: мальчики – 2, 7, 10, 12, 17, 19 лет, девочки – 1, 6, 19 лет. Любая помощь очень важна. Сбор вещей идет в ГБУ АО «Свободненский КЦСОН "Лада"» по адресу: улица Орджоникидзе, 50. Телефон для справок: (41643) 5-72-70.