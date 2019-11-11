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11ноября
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сегодня, 17:44 0

На площади Тынды хотят установить кнопку экстренной связи с полицией

На площади Тынды хотят установить кнопку экстренной связи с полицией
Фото: pixabay.com

На площади 25-летия БАМа в северной столице Приамурья может появиться тревожная кнопка. Речь идет о системе экстренной связи «Гражданин – Полиция», которая является частью системы «Безопасный город».

Назначение этой системы – дать возможность горожанам оперативно оповещать экстренные службы о различных происшествиях: правонарушениях, чрезвычайных ситуациях и преступлениях. Это будет кнопка прямой связи с дежурным тындинской полиции.

На сегодня в рамках системы «Безопасный город» в Тынде установлено 36 камер видеонаблюдения, которые фиксируют дорожно-транспортные происшествия и следят за общественным порядком в городе.

В текущем году было дополнительно установлено еще 6 камер на площади 25-летия БАМа. Также в ближайшее время в рамках программы «Умный город» планируется установить в Тынде более 1 000 камер слежения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#технологии #Тында

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