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11ноября
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сегодня, 17:19 0

Даже плохой мир лучше войны: Наташа Королева об Украине и смерти бабушки (видео)

Даже плохой мир лучше войны: Наташа Королева об Украине и смерти бабушки (видео)

Заслуженная артистка России Наташа Королева, которая с аншлагом выступила в Благовещенске, не скупясь на улыбки ради своих зрителей, меньше месяца назад пережила в семье большую утрату.

На 95-м году жизни скончалась бабушка певицы, которая жила на Украине. Это случилось буквально через неделю после того, как ей сообщили, что знаменитая внучка пять лет не может въезжать на родину. С момента решения суда прошло три года.

После смерти бабушки Наташа Королева написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ей разрешение на въезд на историческую родину. О своих переживаниях и надеждах посетить Украину, чтобы почтить память родного человека, Наташа Королева рассказала журналисту Сергею Логвинову. Фрагмент интервью публикует редакция Альфа ТВ.

Полная версия авторской программы «ПРОСТО ЛОГВИНОV» выйдет в пятницу, 15 ноября, на канале СатКом Инфо в 22:00, а также на сайте amur.info.

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#закон #происшествия #ТВ #шоу-бизнес

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