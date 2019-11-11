Кристине Асмус угрожают из-за постельных сцен в фильме «Текст»

В конце октября в российском прокате стартовал показ фильма «Текст», который наделал много шума. Многие с осуждением относятся к тому, что Кристина Асмус снялась в постельной сцене с Иваном Янковским. Из-за этого актрисе поступают реальные угрозы.

Некоторые после просмотра фильмов посчитали, что между актрисой и ее партнером действительно был секс. Как говорил Янковский, им приходилось вдвоем снимать сцену, так как это выглядит в итоге как запись на мобильный телефон. Кристина потом признавалась: она предполагала, что ее появление в обнаженном виде с другим мужчиной даже на экране может быть неверно воспринято общественностью.

«Даже после того, как я опубликовала трейлер, где моя героиня целуется с героем Вани Янковского, люди стали говорить, что это графика, монтаж, дублерша. То есть даже это людей сильно шокировало. Я понимала, что я снимаюсь абсолютно обнаженной, да и манера съемки была достаточно документальна и реалистична. Там невозможно было снимать с дублерами, поэтому я была готова к этой реакции», – рассказала Асмус.

По словам ее знакомого, писателя Александра Цыпкина, теперь Кристину не только осуждают, но и неизвестные угрожают ей расправой.

«То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по IP, совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство, по идее, должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать. Они – угроза национальной безопасности гораздо большая, чем митингующие, так эти люди подменяют собой государство и бросают ему вызов, своей верой в безнаказанность. Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием – это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», – написал Цыпкин.

В комментариях к посту Кристина поблагодарила писателя за поддержку. Также свою позицию высказал Максим Виторган. «У нас повестка дня каких-то дремучих годов. Актриса снялась в откровенной сцене — офигеть событие вообще!» – заметил актер под постом.

Сразу после выхода скандального фильма Гарик Харламов объяснил, что он не видит в этом ничего плохого.

«Моя жена – актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса: «Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!» или «Что думал муж Шэрон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил «совокупляться» весь фильм с Майклом Дугласом». Тут можно бесконечно перечислять. Это кино! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная», – высказался муж актрисы.