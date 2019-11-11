Наташа Королева выступила в Благовещенске с шоу-театром «Котовасия»

Звезда 90-х, певица Наташа Королева, показала благовещенцам, что она – ягодка опять. Постройневшая, помолодевшая, в коротеньких юбчонках, она выступила в ОКЦ 10 ноября. Не в пример некоторым последним концертам Наташа собрала почти полный зал. Многие и не припомнят, чтобы она выступала в Благовещенске.

Билеты стоили от 1 000 до 3 000 рублей. До концерта зрители живо обсуждали новости из Инстаграма певицы, благо время для этого было. Концерт задержался больше чем на 20 минут. Кто-то, не дождавшись, включил на телефоне «Желтые тюльпаны». Некоторые, смеясь, предположили, что концерт уже где-то идет и просто забыли открыть шторы. Зрители запускали волну аплодисментов раз пять, пока наконец низкий женский голос не объявил, что спектакль (спектакль!) начнется через пять минут. Сидевшие в зале прокомментировали, что он был похож на голос мамы Наташи Королевой, Людмилы Порывай.

Сообщение было с юмором. Голос отметил, что снимать и фотографировать не очень приветствуется, но артисты даже готовы остановить концерт для хорошего снимка. Если кто хочет покурить, можно подняться на сцену. Зрители оценили шутку, но, как только зазвучала музыка, все как один достали мобильные для съемки.

Открыла концерт «Ягодка» – заглавная песня всего тура. Наташа Королева вышла в откровенном блестящем мини, хвастая своими стройными крутыми бедрами, чем заслужила первые аплодисменты. Девушки из балета также оделись в мини, а на головах были огромные вишни. Самую активную девушку, при этом бэк-вокалистку, Наташа Королева представила еще и как победительницу конкурса по тверку на Кубе. Та провела для благовещенской публики мастер-класс, как выразилась певица, по «жопотрясу».

«Ну что? Гуляем? Воскресенье!» – объявила артистка. И понеслось. Концерт, действительно, был театрализованным. Наташа Королева появлялась то в образе романтической девы, то офисной сотрудницы, то провокационной таксистки. Хиты мешались с новыми песнями, были пробы разных жанров. Наташа Королева призналась, что с радостью ищет новое и готова к экспериментам. «Осенью три года назад в моей жизни появился композитор. Талантливый, красивый. Это Герман Титов, он живет в Минске. Желтая пресса тут же пришила нам роман. Но это роман творческий. Песню мы поем иногда вместе. Это "Если мы с тобой"», – анонсировала новинку певица. Песня действительно оказалась чувственной.

«Я тебя никогда не забуду», – вернул в действительность Наташу голос «Тарзана» Сергея Глушко, который в записи прочитал стихи. Это анонсировало тему зятьёв ее мамы.

«Я всегда маме говорю: "Не знаю, как с дочкой, но с зятьями тебе повезло. И со старшим, и с младшим. Оба талантливые". И мама с большим юмором и терпением относится ко всему. Всегда готова накормить и старшего, и младшего. Расскажу историю. Мама моя, ну вы знаете, такая, с красными волосами, мудрая. Мы с ней вели передачу про еду. А рядом в павильоне записывали "Модный приговор", и ведущий Александр Васильев заглядывал к ней в гримерку перекусить. И вот неожиданно появилась статья "Когда эта женщина смоет борщ с головы". Я говорю: "Мама, как ты терпишь?" А она: "Он хороший человек, просто ему положено быть противным"», – рассмеялась артистка.

Это была прелюдия к «Мамызять», которого пел весь зал. Наташа меняла наряды и образы в свете ретроспективы своего творчества. Пошли «Синие лебеди», «Мужичок с гармошкой», «Серые глаза», «Подсолнухи». Старые хиты заходили в зал с первого аккорда. «Такси» зрители встретили громким дружным «О-о-о!» Но и этого оказалось мало. Публика требовала продолжения, и Наташа Королева подарила «Маленькую страну», во время которой на сцену неожиданно вышли артисты благовещенского шоу-театра «Котовасия» – веселые, в ярких костюмах, они «давали пять» зрителям в зале и жонглировали кольцами. Номер выглядел очень органично, по отзывам зрителей он был лучшим на концерте. Как выяснилось, дети репетировали всего два дня.

«К нам обратился журналист Сергей Логвинов, спросил, не хотели бы мы выступить с Наташей Королевой? Мы думали, шутка. Но нет. В номере участвовали 50 детей. Костюмы и реквизит были взяты из наших обычных номеров. Было две репетиции по два часа, последняя – уже с певицей. Все было спонтанно и весело. Наташа нам сказала: “Ребята, вы крутые!”» – рассказала руководитель коллектива Оксана Жукова. На память певица подарила коллективу постер с автографом.

На финальной песне Наташе Королевой вручили много цветов и сделали селфи.

Сразу после окончания концерта в ОКЦ Наташа Королева резко почувствовала себя плохо, скакнуло давление. Ее через три минуты уже увезли в отель. Там сделали укол и через час она все-таки приехала на запланированное интервью с журналистом Сергеем Логвиновым. Несмотря на плохое самочувствие, интервью длилось 40 минут.

«Говорили с Наташей о её совместном выступлении на сцене с шоу-театром "Котовасия", который украсил её песню "Маленькая страна" и стал полной неожиданностью для зрителей. Говорили о разрыве отношений с Украиной, говорили о семье и увлечениях сына Архипа, которому скоро стукнет 18. Вспоминали Игоря Николаева, которому она обязана творческой судьбой и... даже вдвоем спели песню на украинском языке “Цвитэ тэрэн”», – поделился Сергей Логвинов.

Интервью выйдет на канале «СатКом.инфо» в пятницу, 15 ноября и на сайте «Амур.инфо».