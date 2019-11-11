Пренебрегшую решением суда амурчанку отправили в колонию

Жительница Архаринского района поплатилась за то, что не выполняла решение суда. Женщине отменили ранее назначенное условное осуждение и назначили реальное лишение свободы.

Установлено, что Архаринский районный суд приговорил женщину за кражи к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года. На нее возложили ряд обязанностей, в том числе не совершать административных правонарушений. Однако амурчанка в течение испытательного срока нарушала возложенные на нее обязанности неоднократно. По этой причине испытательный срок гражданке продлевался дважды, каждый раз на один месяц. Так, в июне и июле 2019 года испытательный срок продлевался в связи с тем, что амурчанка без уважительных причин не являлась в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении.

Несмотря на неоднократное продление испытательного срока, женщина должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала. В течение года она пять раз привлекалась к административной ответственности за совершение различных административных правонарушений.

Итогом стало то, что суд принял решение: исправление и перевоспитание жительницы области невозможно без изоляции от общества. Условное осуждение было отменено, гражданку лишили свободы на 3 года. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.