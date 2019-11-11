В двух районах Амурской области завершилась уборка сои

В Константиновском и Серышевском районах Приамурья завершили уборочную кампанию сои. В первом аграрии с 57,5 тысячи гектаров получили почти 86 тысяч тонн урожая. Во втором – с 51 тысячи гектаров намолотили более 47 тысяч тонн бобовых.

Всего хозяйствам предстоит обработать более 674 тысяч гектаров полей. Из них убрали уже 628 тысяч. Уборка сои почти завершилась в Октябрьском районе, где аграрии обработали более 62 тысяч гектаров полей, с которых собрали почти 83 тысячи тонны урожая.

На последнем этапе уборка сои в Свободненском, Ромненском и Тамбовском районах. В первом убрано более 21,5 тысячи гектаров, с которых намолочено 26 тысяч тонн сои. Во втором уборка охватила более 45 тысяч гектаров полей, с которых получено около 60 тысяч тонн. В третьем районе аграрии убрали 82,5 тысячи гектаров, с которых собрали почти 148 тысяч тонн.

Больше всего сои высадили в текущем году в Михайловском районе. Под главную культуру региона там отдали более 114 тысяч гектаров земли. На втором месте по площади – Тамбовский район, в котором хозяйства отдали под бобовые более 75,5 тысячи гектаров, а в Ивановском высадили 63,5 тысячи гектаров сои.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в ДФО по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей макрорегиона и более 32 % производимой сельхозпродукции, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став 4–м в рейтинге и заняв 2-е место в рейтинге по производству продукции растениеводства. Губернатор Приамурья Василий Орлов в своем докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объем производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводство. Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.