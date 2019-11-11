Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:23 0

В двух районах Амурской области завершилась уборка сои

В двух районах Амурской области завершилась уборка сои
Фото: pixabay.com

В Константиновском и Серышевском районах Приамурья завершили уборочную кампанию сои. В первом аграрии с 57,5 тысячи гектаров получили почти 86 тысяч тонн урожая. Во втором – с 51 тысячи гектаров намолотили более 47 тысяч тонн бобовых.

Всего хозяйствам предстоит обработать более 674 тысяч гектаров полей. Из них убрали уже 628 тысяч. Уборка сои почти завершилась в Октябрьском районе, где аграрии обработали более 62 тысяч гектаров полей, с которых собрали почти 83 тысячи тонны урожая.

На последнем этапе уборка сои в Свободненском, Ромненском и Тамбовском районах. В первом убрано более 21,5 тысячи гектаров, с которых намолочено 26 тысяч тонн сои. Во втором уборка охватила более 45 тысяч гектаров полей, с которых получено около 60 тысяч тонн. В третьем районе аграрии убрали 82,5 тысячи гектаров, с которых собрали почти 148 тысяч тонн.

Больше всего сои высадили в текущем году в Михайловском районе. Под главную культуру региона там отдали более 114 тысяч гектаров земли. На втором месте по площади – Тамбовский район, в котором хозяйства отдали под бобовые более 75,5 тысячи гектаров, а в Ивановском высадили 63,5 тысячи гектаров сои.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в ДФО по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей макрорегиона и более 32 % производимой сельхозпродукции, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став 4–м в рейтинге и заняв 2-е место в рейтинге по производству продукции растениеводства. Губернатор Приамурья Василий Орлов в своем докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объем производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводство. Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.

Просмотров всего: 103

#сельское хозяйство

распечатать


Общество 23

Более 780 тысяч тонн сои собрали аграрии с амурских полей
Общество 1

В Амурской области работает японская бизнес-миссия: гостей интересует соя
Общество 4

Пострадавшим от паводка амурским аграриям выделили более трех миллиардов рублей
Общество 4

Под Благовещенском восстанавливают родовое поселение
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь