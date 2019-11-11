Амурчанин задержан за вымогательство денег

В Мазановском районе полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве. Это 28-летний мужчина. По версии следствия, он отобрал около 29 тысяч рублей у работника одного из ресурсодобывающих компаний.

40-летний амурчанин обратился в дежурную часть отдела полиции по Селемджинскому району. Он заявил, что у него отобрали деньги.

Как сообщает управление МВД РФ по Амурской области, предварительно установлено, что в вечернее время на территорию базы, на которой работает потерпевший, пришел его знакомый 1991 года рождения. Молодой человек под выдуманным предлогом стал требовать с заявителя деньги, нанес ему телесные повреждения и забрал около 29 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. Часть денег у него изъята.

По факту вымогательства с применением насилия следователем МО МВД России «Мазановский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство с применением насилия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.