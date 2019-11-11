Врачи «похоронили» живого пациента

В Колумбии врачи признали мертвым живого пациента. Родственникам выдали свидетельство о смерти, но, как выяснилось позже, мужчина был жив.

80-летний Канделарио Гутьеррес Эрнандес (Candelario Gutierrez Hernandez) из города Понедера находился в больнице из-за проблем с органами дыхания. Утром врачи проверяли всех пациентов и обнаружили, что пенсионер не подает признаков жизни. Тогда они пригласили еще нескольких специалистов, чтобы убедиться в кончине старика.

«Нам сказали, что он скончался от естественных причин. Затем нам выдали свидетельство о его смерти. Его труп оставили в больнице в специальном мешке. Однако прибывшие гробовщики сообщили нам, что мужчина еще жив», – рассказала дочь мужчины.

Семья сразу позвонила представителям больницы, которые подтвердили, что пациент жив. «Больного проверили несколько докторов, и все они говорили одно и то же. Мы приехали туда и увидели, что он моргает и шевелит руками. Он был теплым», – вспоминает Гутьеррес Фонтальво.

«Когда я дотронулась до него, он заплакал и ненадолго открыл глаза. Затем он снова моргнул, и я сказала семье: "Мой дядя еще жив"» — цитирует племянницу «Лента.ру».

Правда, прожил колумбиец недолго. Канделарио Гутьеррес Эрнандес скончался в 18:30 того же дня.

Больница, которая преждевременно выдала свидетельство о смерти пациента, пока не прокомментировала инцидент. Остается неизвестным, будет ли семья покойного подавать против клиники судебный иск.