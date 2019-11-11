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11ноября
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В Благовещенске продлили конкурс эскизов для снежного городка

В Благовещенске продлили конкурс эскизов для снежного городка

В областном центре Приамурья до 15 ноября продлили конкурс эскизов ледяных фигур для снежного городка на главной площади Благовещенска. Такое решение было принято в связи с большой активностью участников.

Изначально проекты необходимо было направлять в администрацию до 10 ноября. На сегодняшний день благовещенцы прислали уже порядка 40 эскизов.

Все работы отличаются оригинальностью в подачи новогодней тематики, говорят в мэрии.

Авторы почти половины эскизов – воспитанники художественной школы Благовещенска. Основным источником вдохновения для ребят стал символ этого года. Сказочные мыши во всех проявлениях, а также белки, птицы и другая живность превратились в ледовые и снежные статуи и фотозоны на бумаге.

«Хочется отметить, что юные таланты художественной школы не в первый раз принимают участие в предновогодних конкурсах. Маленькие художники всегда стараются изобразить веселых зверят из сказок и мультфильмов. Надеемся, что члены жюри конкурса обязательно выберут что-то из предложенных вариантов от ребят», – поделились организаторы конкурса.

Эскизы ледяных фигур до 15 ноября можно отправить на электронную почту press-admblag@mail.ru с пометкой «Конкурс» или в инстаграм-аккаунт администрации Благовещенска @blagoveshchensk.rf.

Традиционно, эскиз-победитель будет воплощен на территории снежного городка.

Фото: администрация Благовещенска

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#конкурсы #мэрия #праздники

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